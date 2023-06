MIMO 2023, cinquanta espositori per la terza edizione del festival

Tanto, tantissimo spazio alla componente dinamica delle auto, protagoniste del MIMO 2023: un vero e proprio festival per gli appassionati delle due e quattro ruote, completamente gratuito, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Tra box e paddock saranno presentate le novità delle case automobilistiche, si potranno organizzare test drive e ammirare le supercar protagoniste di parate ed eventi dedicati. Qui trovate in formato PDF il programma completo dell'evento.

MIMO 2023, un'immagine dell'edizione 2022

GLI ESPOSITORI Le case presenti saranno:

777 Hypercar

AEHRA

Apollo

Bentley

BYD

Cirelli

Dallara

De Tomaso

Dodge

Ferrari

Grassi

Hyundai

Indy Autonomous Challenge

Jannarelly

KTM

Lotus

Maserati

Mazda

McLaren

Mole Urbana

Nissan

Pambuffetti

Polestar

RAM

Suzuki

Suzuki Moto

Volkswagen

Verge Motorcycle

A loro si affiancano gli altri partner dell’evento, tra cui AK Informatica, Esercito, Hard Rock Cafè Milan, Hot Wheels, Marina Militare, MaFra, Mezzi storici Marazzato, Rai, Scuderia del Portello, Sparco. Moltissimi anche i club partecipanti: Abarth Club, BMW Z Owners, Lancia Delta Club, Ferrari Club Italia, Fiat 130 Club, Fiat 500 Club, Hardcore Drivers, Mazda MX-5 Italia, Milano Historic Car Club, Mustang Club Italia, Porsche Club Italia, Registro Porsche 924-944-928-968, Road Runner MINI Club, Special Stages, USA Car Meeting.

MIMO 2023, inaugurazione come a Le Mans

IL PROGRAMMA Tanti gli appuntamenti per il pubblico, da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Il primo giorno c’è il taglio del nastro dinamico alle 15.30 con le auto a guida autonoma dell’Indy Autonomous Challenge, seguito dalla Premiere Parade, dalla Journalist Parade e dalla Paddock Parade, che vedranno sfilare le novità delle case automobilistiche e tutti i mezzi in esposizione all’interno dei paddock e sul circuito. Nel corso della giornata ci saranno i test drive aperti al pubblico, le esibizioni in pista di cui Suzuki, RAM e Dodge, e la Monzanapolis Supercar Parade, dedicata ai proprietari di supercar e hypercar.

Sabato 17 e domenica 18 giugno si aggiungono il Tributo ACI Milano, che vedrà sfilare le auto più iconiche degli ultimi 120 anni, l’Hardcore Drivers Meeting e il meeting Ferrari organizzato da Rossocorsa; la domenica sarà la volta dell’USA Car Meeting e la gara di velocità dell’Indy Autonomous Challenge.

INDY AUTONOMOUS CHALLENGE Prove libere, qualifiche e gara a tempo nella sfida tra Dallara AV-23 guidate da un software autonomo, sviluppato da studenti e ricercatori del Politecnico di Milano, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), il Technische Universität München (TUM) e il team USA MIT-PITT-RW.

Pambuffetti PJ-01 durante la presentazione a Dubai

CORSE VIRTUALI Per gli appassionati di gaming ci sono le qualifiche per la Dallara E-Sports Championship, con la finalissima prevista domenica 18 alle 11.30: i partecipanti gareggeranno al volante della Dallara EXP IR8 Tribute. Ancora, al paddock 2 ci si potrà cimentare con i simulatori di GT Talent, il primo talent show che cerca in tutta Italia i nuovi talenti del motorsport. Scuderia Ferrari Club Lodi si occuperà invece di far scendere in pista i bimbi dai 4 agli 11 anni, mentre gli amanti delle macchinine da collezione potranno divertirsi nell’area Hot Wheels.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/06/2023