Mano al calendario: ci sono già le date di MIMO 2023!

Sono passate poche settimane dalla conclusione della seconda edizione del Milano Monza Motor Show (qui il nostro speciale con interviste e aggiornamenti), e l’organizzazione ha già annunciato le date di MIMO 2023, che si terrà tra le due città lombarde nei giorni dal 15 al 18 giugno del prossimo anno.

MIMO 2022, immagini dall'edizione dello scorso anno

LE NOVITÀ DEL FORMAT Nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori dettagli, ma in pentola bolle già una grossa novità: accanto alle aree espositive nel centro di Milano, tra Piazza Duomo e il Castello Sforzesco, la terza edizione di MIMO dovrebbe dare molto più spazio all’Autodromo di Monza, fino a questo momento utilizzato solo per eventi riservati e parade. All’interno del circuito sarà infatti realizzata la più grande area test drive dell’evento, con chilometri di percorsi adatti alle due e alle quattro ruote di ogni segmento e categoria di mercato: suv, city car, modelli per neopatentati e auto di famiglia.

MIMO 2022, immagini dall'edizione dello scorso anno

SICUREZZA INNANZITUTTO Circuiti cittadini, cross country, ad alta velocità e di viabilità ordinaria che puntano a offrire tutti gli scenari in cui il pubblico può provare i nuovi modelli in tutta sicurezza. Nelle precedenti due edizioni l’area test drive era nei pressi del Castello Sforzesco, in pieno centro a Milano: comprensibile la scelta di spostare questa attività in una zona chiusa al traffico, sicura e facilmente gestibile.

Andrea Crespi a MIMO 2022

LE DICHIARAZIONI “MIMO 2023 sarà un’edizione dinamica, ricca di occasioni per i brand di incontrare direttamente il pubblico, facendo conoscere e testare i nuovi modelli immessi sul mercato di tutte le motorizzazioni”, ha dichiarato Andrea Levy, Presidente MIMO. “L’innovazione e la tecnologia hanno permesso alle case di proporre motori a basse emissioni e con MIMO il pubblico le potrà conoscere e capirne le caratteristiche, scegliendo quella che meglio si adatta alle proprie esigenze”. “Un terzo anno di collaborazione tra Autodromo Nazionale Monza e MIMO, una nuova edizione ancora più coinvolgente per il pubblico che potrà godersi la manifestazione e lo spettacolo, scoprendo tutte le potenzialità che offre il Tempio della Velocità, con una costante attenzione al patrimonio naturale del Parco di Monza e alla sua storicità”, ha dichiarato invece Alessandra Zinno, Direttrice Generale Autodromo Nazionale Monza.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/09/2022