MIMO 2023, la terza edizione si apre con un omaggio a Le Mans

La data sul calendario l’avete ormai segnata, e non serve quasi ricordarvela: il weekend del 16-18 giugno è tutto dedicato al mondo dei motori, protagonisti della terza edizione del MIMO Milano Monza Motor Show 2023, che si propone di essere la più dinamica di sempre.

MIMO 2023, un'immagine dell'edizione 2022

TAGLIO DEL NASTRO Il taglio del nastro inaugurale si terrà venerdì 16 giugno alle 15:30 all’Autodromo Nazionale di Monza, quando i partecipanti a MIMO 2023 si daranno appuntamento in pista per la Premiere Parade. In griglia le prime a partire saranno le monoposto a guida autonoma protagoniste della Indy Autonomous Challenge; a seguire i modelli più sostenibili scelti dalle case automobilistiche, guidate dai presidenti e CEO dei diversi brand presenti. E dietro, ma non meno importanti, supercar, prototipi, one-off, auto classiche... Fino alla coda della parata, composta dai mezzi speciali di Esercito, Carabinieri, Aeronautica e Marina Militare, nonché le sportive della collezione Macaluso e della Scuderia del Portello.

MIMO 2023, un'immagine dell'edizione 2022

VEDI ANCHE

COME A LE MANS Per celebrare degnamente i 100 anni dalla prima corsa di Le Mans, ognuno dei driver impegnati nella parata si dirigerà verso la propria vettura pronto a tagliare il nastro teso in pista. La parata occuperà dieci chilometri di percorso che comprendono il circuito di Formula 1 e l’Anello di Alta velocità, dove nei giorni successivi si svolgeranno i test drive per il pubblico. In serata, alle 19, si terrà invece la Monzanapolis Supercar Parade, dove sfideranno appassionati e collezionisti di Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren, Bentley, Dallara, Porsche e Lotus.

MIMO 2023, un'immagine dell'edizione 2022

LE DICHIARAZIONI “Passione e dinamismo al servizio del sistema automotive. Questo è il pilastro del format che abbiamo creato per il 2023, cercando di intercettare le necessità delle case automobilistiche e del pubblico”, ha dichiarato Andrea Levy, Presidente MIMO Milano Monza Motor Show. “MIMO 2023 sarà una festa per tutti, con la più grande area test drive messa a disposizione di visitatori e appassionati e con tanti eventi come sfilate, passerelle e la prima competizione su un circuito delle Indy Autonomous Challenge”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/04/2023