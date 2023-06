MIMO 2023, il nuovo lusso di Dodge e Ram: intervista a Domenico Gostoli

Quattro chiacchiere con Domenico Gostoli, Head of Dodge and Ram Europe Enlarged per conoscere il nuovo lusso che viene dagli USA

Da un lato un pick-up Ram 1500 Havoc da oltre 700 CV che traina un motoscafo; dall'altra una Dodge Challenger SRT Hellcat ancora più potente, che riempie i paddock di Monza di una nebbia al gusto di gomma bruciata. Auto esagerate, come solo in America le sanno fare, ma che se le guardi ferme nel parcheggio ti stupiscono per la cura degli interni e delle finiture. Dodge e Ram sono autentici pilastri del motorismo americano, ma da noi sono poco conosciuti. Stellantis, di cui Dodge e Ram fanno parte, intende rilanciarli nel Vecchio Continente: ce ne ha parlato a MIMO 2023 Domenico Gostoli, Head of Dodge and Ram Europe Enlarged. Guardate il video dell'intervista nel riquadro qui sopra.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2023