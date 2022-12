Pambuffetti PJ-01, appuntamento con la supercar italiana a MIMO 2023

La sportiva da 800 cavalli è in mostra a Dubai, guidata dalla prima donna pilota di F3 degli Emirati Arabi Uniti. In Italia il prossimo giugno

La terza edizione di MIMO, il Milano Monza Motor Show, si terrà tra le due città lombarde dal 15 al 18 giugno 2023. A poche ore dalla fine dell’anno, ecco l’annuncio della prima ospite d’onore, la bellissima supercar italiana Pambuffetti PJ-01, che si era già fatta vedere in Piazza Duomo nel corso della prima edizione.

Pambuffetti PJ-01 sarà esposta a MIMO 2023

PRIMA A DUBAI Prima di tornare in Italia, la Pambuffetti PJ-01 è stata esposta al Waldorf Astoria di Ras Al Khaimah, i cui esclusivi ospiti hanno potuto mettersi al volante della più recente evoluzione dell’auto, quella con cui andrà in produzione al termine della tournée di questi mesi. Ad accendere per la prima volta il suo V10 da 5.200 cc e 820 CV di potenza è stata Amna Al Qubaisi, la prima donna pilota di F3 degli Emirati Arabi Uniti.

Pambuffetti PJ-01, l'auto completamente aperta

DREAM TEAM Allo sviluppo della Pambuffetti PJ-01 hanno contribuito alcuni tra i nomi più importanti del motorsport internazionale: Michelin, che ha sviluppato lo pneumatico perfetto per gestire tutta la potenza dell’auto; OZ, che invece ha costruito i cerchi (su misura) per il prototipo, e che sta ultimando la produzione di quelli di serie; Motul, che ha contribuito alla messa a punto del motore; Tatuus ha lavorato all’aerodinamica, BMC Air Filters si è occupata del sistema di aspirazione esclusivo per la PJ-01, mentre gli scarichi sono firmati QD Exhaust.

Pambuffetti PJ-01, gli interni

APPUNTAMENTO A MILANO La presentazione mondiale dell’auto si concluderà proprio a MIMO 2023, all’Autodromo Nazionale di Monza, dove sarà esposta dal 16 al 18 giugno 2023.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/12/2022