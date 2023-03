Polestar 2 BST edition 230, bombardone (elettrico) in serie limitata

Cambia molto fuori e poco sotto il cofano, la seconda serie limitata di Polestar 2, per concentrarsi maggiormente sul design e sull’estetica. Perché si sa, anche l’occhio vuole la sua parte.

Polestar 2 BST edition 230, visuale frontale

MECCANICA SPORTIVA Prodotta in 230 esemplari, Polestar 2 BST edition 230 segue da vicino la 270, presentata qualche tempo fa, di cui mantiene le modifiche al telaio e alla meccanica: assetto ribassato di 25 mm, ammortizzatori regolabili a due vie Öhlins accessibili dal cofano anteriore sopra il frunk, nuova barra di sostegno anteriore, molle più rigide del 20% e cerchi in lega neri da 21 pollici con pneumatici Pirelli P Zero 245/35R21 sviluppati appositamente per questo allestimento. Il motore mantiene la potenza di 350 kW (476 CV) della versione Performance con 680 Nm di coppia massima. Velocità di 205 km/h limitata elettronicamente, trazione integrale e scatto “0-100” in 4,4 secondi.

Polestar 2 BST edition 230, visuale laterale

LE NOVITÀ ESTETICHE Spazio al design, quindi, con l’esclusiva vernice verde Nebula che vedete anche in queste immagini (ma è disponibile anche la colorazione Space nera) e la striscia da corsa che attraversa l’auto a tutta lunghezza. In colore carrozzeria i sottoporta, mentre gli specchietti retrovisori sono in nero lucido, così come la griglia anteriore. All’interno gli inserti dei sedili e del volante sono in tessuto MicroSuede con effetto velluto. Rimangono i dettagli estetici della versione Performance, dalle pinze dei freni Brembo color oro (ripreso anche dai tappi degli pneumatici) al giallo delle cinture di sicurezza.

Polestar 2 BST edition 230, il volante con i rivestimenti in MicroSuede

QUANDO ARRIVA Prodotta in 230 unità, la serie speciale Polestar 2 BST edition 230 potrà essere ordinata da oggi sul sito della casa polestar.com. Le consegne sono previste per l’autunno di quest’anno. Prezzo ancora non comunicato.

Polestar 2 BST edition 230, 350 kW di potenza sulle quattro ruote motrici

SCHEDA TECNICA POLESTAR 2 BST EDITION 230

Motore Long range Dual motor Include Plus Pack, Pilot Pack, Performance Pack Potenza 350 kW (476 CV) Coppia 680 Nm (502 lb-ft) 0-100 km/h 4.4 secondi Velocità massima 205 km/h Freni anteriori Brembo a 4 pistoncini, forati e ventilati da 400 mm Freni posteriori Dischi a singolo pistone da 390 mm Migliorie BST Ammortizzatori Öhlins su misura DFV regolabile a 2 vie anteriore, DFV regolabile posteriore Pneumatici Pirelli P-Zero 245/35 R21 Assetto ribassato di 25 mm

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/03/2023