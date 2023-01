Le batterie della Polestar 2 finiscono in un aliscafo elettrico

''Tanto potente che andò anche per mare'': così iniziava un capitolo dedicato al motore V8 della Porsche 928 in un famoso libro di Brian Laban. I tempi cambiano e i pistoni stanno lentamente ma inesorabilmente lasciando il posto agli elettroni. Ed ecco che le batterie dell'auto elettrica Polestar 2 (qui la prova) hanno trovato anche loro un'applicazione nautica: alimentano infatti il nuovo aliscafo svedese Candela C-8 ''powered by Polestar''.

Candela C-8 ''powered by Polestar'' è l'ultima novità di un costruttore di barche premium svedese

INSEGUENDO LE NORMALI BARCHE A MOTORE Lo yacht scandinavo è il primo prodotto di una partnership tra due marchi premium nel loro settore. Il pacco batterie da 69 kWh ha la stessa tecnologia di ricarica rapida in corrente continua della Polestar 2 e installato sul motoscafo di Candela dovrebbe garantire un'autonomia massima di 57 miglia nautiche (105 km) a una velocità di crociera di 22 nodi (40,7 km/h): prestazioni che sarebbero di 2-3 volte superiori rispetto ai tradizionali motoscafi elettrici, dice l'Azienda. “Con le batterie di Polestar, Candela C-8 diventa la prima imbarcazione elettrica in grado di viaggiare verso destinazioni che prima erano raggiungibili solo con imbarcazioni con motore a combustione. Il Candela C-8 alimentato da Polestar segna una svolta significativa per l'elettrificazione in mare'', dice Gustav Hasselskog, CEO e fondatore di Candela.

Candela C-8 ''powered by Polestar'', dettaglio della chiglia con hydrofoil

HYDROFOIL, OSSIA ALISCAFO Queste elevate prestazioni elettriche in mare sono possibili grazie a una combinazione di tecnologie innovative. Il Candela C-8 utilizza un efficiente motore pod a trasmissione diretta - il Candela C-POD - e ''vola'' su aliscafi guidati da computer che sollevano lo scafo sopra l'acqua ad alta velocità, riducendo il consumo energetico fino all'80% rispetto ai tradizionali motoscafi. ''Condividere il know-how sulle batterie e sull'ingegneria dei veicoli con Candela ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo comune di transizione verso un futuro in cui tutte le forme di trasporto siano sostenibili'', aggiunge Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. Solo per una fortunata coincidenza il Wyoming, lo stato americano che ha dichiarato guerra alla mobilità elettrica, non ha sbocchi sul mare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/01/2023