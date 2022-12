Polestar, non solo auto elettriche premium: ecco il moped Makka

La prima edizione è andata sold out in pochi giorni: in collaborazione con Cake, il brand svedese presenta il nuovo ciclomotore elettrico Makka

Polestar è arrivata anche qui da noi in forze: il brand premium svedese (strettamente imparentato con Volvo, e come questo controllato dalla cinese Geely) ha infatti iniziato da poco la commercializzazione di Polestar 2, la berlina elettrica che abbiamo provato qualche settimana fa, e continua a organizzare test drive aperti al pubblico.

Polestar Cake Makka, visuale di 3/4 anteriore

ANCHE A PEDALI Non contento, si dedica anche agli appassionati di due ruote: per chi ama pedalare con una muscolare tradizionale, ma anche per chi preferisce qualcosa di meno faticoso. Dopo il successo dello scorso anno, Polestar ha infatti presentato la seconda limited edition del ciclomotore elettrico Makka. La prima edizione, nel colore bianco Snow caratteristico di Polestar, è infatti andata sold out in pochi giorni.

Polestar Cake Makka, il posteriore

LE NOVITÀ La seconda edizione, anch’essa a tiratura limitatissima, comprende lo stesso sottile faro a LED del modello precedente e le sospensioni di fascia alta Öhlins, ma questa volta è in colore blu Sky. In aggiunta, debutta un portapacchi posteriore rimuovibile e adattabile a diverse configurazioni, tra cui la possibilità di una seconda seduta.

Polestar Cake Makka, particolare del posteriore

MOPED Il Cake Makka Polestar è un moped con un motore da 3,6 kW e una coppia massima di 60 Nm, capace di portarlo alla velocità massima di 45 km/h (quindi, obbligo di casco e assicurazione per circolare). Due le modalità di guida, quella che privilegia le prestazioni e quella che regala invece più autonomia. La batteria removibile, con una capacità di 1,5 kWh, nel misto garantisce una cinquantina di km di percorrenza.

Polestar Cake Makka, le specifiche sulla fiancata (prima edizione)

DOVE COMPRARLA Cake Makka Polestar è già in vendita - anche in Italia - sul sito Polestar Additionals, dedicato agli accessori e al merchandise della casa svedese, con un prezzo al pubblico consigliato di 5.300 euro.

SCHEDA TECNICA CAKE MAKKA POLESTAR

Motore 3,6 kW, 60 Nm Batteria 1,5 kWh Velocità massima 45 km/h Autonomia 50 km (ciclo urbano misto) Passo 1.210 mm Altezza sella 790 mm, regolabile Angolo forcella 25° Sospensione posteriore Öhlins custom Prezzo 5.300 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/12/2022