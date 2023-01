Polestar 2 MY24: la berlina sportiva elettrica va ancora più veloce (e più lontano)

Appena arrivata in Italia, Polestar 2 è la prima berlina elettrica del brand svedese nato da una costola di Volvo, anch’esso di proprietà del gruppo Geely: l’abbiamo già provata nella sua versione Performance, e presto torneremo a parlarvene qui su Motorbox per una prova di lunga durata. Nel frattempo, a Goteborg hanno presentato il primo facelift di Polestar 2 (che in Svezia ha debuttato nel 2019), che porta in dote numerose novità di sostanza, in particolare per quel che riguarda l’autonomia.

Polestar 2 MY24: le novità al frontale

Le novità estetiche sono davvero minime, e vanno ad arricchire un design già pulito ed elegante. In particolare, a ribadire la quantità di tecnologia a bordo, Polestar 2 eredita la SmartZone frontale (già vista sul SUV Polestar 3), che ingloba al suo interno dispositivi quali la telecamera anteriore e il radar a medio raggio. Modificati leggermente anche i cerchi forgiati da 20” del pacchetto Performance

Nuovi motori elettrici e inverter, che hanno permesso di aumentare efficienza energetica (ridurre i consumi) e prestazioni. I modelli single motor diventano adesso a trazione posteriore, con una potenza che passa dai 170 kW (231 CV) del modello attuale a un massimo di 220 kW (299 CV), mentre la coppia passa da 330 a ben 490 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h passa da 7,4 a 6,2 secondi.

Polestar 2 MY24, le novità della berlina sportiva elettrica

CAMBIA ANCHE LA AWD Si “ribalta” anche la configurazione della versione dual motor a trazione integrale, con il motore posteriore che fa il grosso del lavoro (al contrario di quello attuale che lavora principalmente sull’asse anteriore), con quello davanti che può essere completamente disinserito e attivato quando servono potenza e trazione su tutte e quattro le ruote motrici. La potenza complessiva passa da 300 kW (408 CV) a 310 kW (421 CV), mentre la coppia sale da 600 Nm a 740 Nm. Lo 0-100 km/h è coperto in soli 4,5 secondi. Invariato il guadagno di potenza del pacchetto Performance opzionale, che arriva a 350 kW (476 CV).

Polestar 2 MY24: i nuovi cerchi in lega del pacchetto Performance

VEDI ANCHE

PIÙ AUTONOMIA Le versioni MY2024 di Polestar 2 montano batterie più potenti e con una maggiore efficienza: le versioni standard mantengono la capacità di 69 kWh, mentre l’autonomia arriva fino a 518 km nel ciclo WLTP, con un guadagno di 40 km rispetto al modello attuale. Le versioni Long Range montano adesso batterie dai 82 kWh: la variante single motor vede l’autonomia arrivare a 635 km (+84 km), mentre la dual motor arriva a 592 km, con un aumento di ben 105 km. Aumentata anche la velocità di ricarica, che nei modelli Long Range arriva a 205 kW, e per quelle Standard Range arriva a 135 kW.

Polestar 2 MY24: visuale dall'alto

DOTAZIONE Cresce la dotazione di serie di Polestar 2, che prevede per tutti i modelli il pacchetto Driver Awareness, che comprende il monitoraggio dell’angolo cieco, l’allarme per il traffico agli incroci e in retromarcia, la telecamera a 360° e gli specchietti retrovisori a oscuramento automatico. Di serie anche la piastra per la ricarica wireless dello smartphone.

Modello Trasmissione Batteria Ricarica Autonomia Potenza Coppia Prezzo Standard range, single motor posteriore 69 kWh 135 kW 518 km 200 kW / 272 CV 490 Nm 55.800 euro Long range, single motor posteriore 82 kWh 205 kW 635 km 220 kW / 299 CV 490 Nm 59.300 euro Long range, dual motor integrale 82 kWh 205 kW 592 km 310 kW / 421 CV 740 Nm 63.300 euro Long range, dual motor con Performance Pack integrale 82 kWh 205 kW 592 km 350 kW / 476 CV 740 Nm 69.800 euro

La versione MY2024 di Polestar 2 potrà essere ordinata a partire dal 28 febbraio, con le consegne che inizieranno alla fine dell’estate. Prezzi a partire da 50.190 euro.

Polestar 2 MY24: aumenta l'autonomia di tutti i modelli

LE DICHIARAZIONI “Normalmente, nel settore automobilistico, un redesign introduce solamente cambiamenti visivi superficiali che spesso vanificano l’obiettivo principale dell’aggiornamento stesso”, ha dichiarato il CEO di Polestar Thomas Ingenlath. “Con la nuova Polestar 2 siamo andati in profondità e abbiamo aggiornato i componenti tecnici e meccanici della trasmissione elettrica. Questa è la migliore Polestar 2 prodotta ad oggi e, con il miglioramento del design della parte anteriore con il nuovo SmartZone, è anche la più bella''.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/01/2023