Polestar 5: il muletto avvistato sulla neve. Le anticipazioni

Prima la concept, poi il teaser e ora che ci avviciniamo al debutto - previsto per il 2024 - ecco i primi avvistamenti e le prime foto spia della Polestar 5, GT elettrica a quattro porte. Il prototipo, impegnato nei test su un lago ghiacciato nella parte più a nord della Svezia, è rivestita da una camuffatura leggera, che lascia intravedere forme simili a quelli della concept car Precept.

Precept: la concept da cui deriva la Polestar5

IL DESIGN Polestar 5, come si vede, abbandonerà le telecamere laterali volte a sostituire i retrovisori, per puntare su specchi tradizionali. Al frontale presenterà nuovi fari sdoppiati anche se forse non identici a quelli visti sulla Precept, e una piccola griglia si aprirà nel paraurti sotto a un frontale appuntito e spigoloso. Il profilo ha delle somiglianze con la Polestar 2 (ma anche più forti richiami a Tesla Model S e a certe Audi Sportback, verrebbe da dire), con una bella silhouette bassa, fluida e slanciata.

Polestar 5, vista laterale

SPOILER ATTIVO La parte posteriore mostra le luci sottili e affilate della Precept. Il piccolo spoiler che si intravede sul portellone, alla base del lunotto, sembra avvitato in maniera piuttosto grezza. Probabilmente si trattta di una soluzione provvisoria in fase di studio, volta a ridurre la portanza aerodinamica sull'asse posteriore e migliorare la stabilità dell'auto ad alta velocità: potrebbe essere lì per simulare uno spoiler a scomparsa che verrà implementato sull'auto di serie.

Polestar 5, si noti lo spoiler alla base del lunotto

BATTERIA E AUTONOMIA La Polestar 5 fa parte di una strategia di mercato aggressiva, con molti lanci di prodotto nei prossimi anni come ci aveva anticipato il CEO di Polestar Italia Alexander Lutz durante la nostra intervista. Dovrebbe essere presentata e messa in vendita il prossimo anno come modello 2024, dopo il debutto delle Polestar 3 e 4. Secondo quanto riferito, Polestar 5 avrà due motori elettrici e una batteria da 100 kWh e 800 volt, per una ricarica rapida e un'autonomia di 480 chilometri circa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/03/2023