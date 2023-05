Tesla: quella del teaser è davvero l'attesissima Model 2?

Le voci sull’arrivo di nuova Tesla Model 2 si rincorrono ormai da mesi (qui il nostro approfondimento). Un’ulteriore conferma potrebbe arrivare dal teaser presentato alla conferenza degli azionisti Tesla negli ultimi giorni. Dell’auto non si conoscono dettagli, alcuni ipotizzano che si tratti del restyling di Model 3, ma i più scommettono che ci troviamo davanti al (prototipo/concept) della nuova elettrica entry-level del costruttore californiano. Nonostante il condizionale resti d'obbligo, le parole di Musk sembrano propendere per questa seconda ipotesi: ''Ci sono nuovi prodotti di cui penso sarete molto entusiasti. Il loro design e le tecniche di produzione sono di gran lunga superiori a qualsiasi altra concorrente presente sul mercato'', ha commento il patron di Tesla.

Elon Musk al Tesla Investor Day 2023

VEDO NON VEDO Dopo la ''delusione'' del Tesla Investor Day dello scorso marzo (qui il nostro approfondimento), che non ha aggiunto sostanzialmente nulla a quanto già si sapeva su Model 2, il nuovo teaser mostra finalmente forme e linee di una vettura dal look filante. A un primo sguardo si nota una forte parentela con Model Y, con quel tetto rialzato che scende verso un posteriore bello sostenuto. ''Gli appassionati vogliono sapere quale sarà il nostro prossimo prodotto […] Voglio rassicurarli dicendogli che stiamo effettivamente lavorando a un nuovo modello, lo stiamo già costruendo - non siamo rimasti fermi con le mani in mano'', ha aggiunto Musk.

Nuovi processi produttivi Tesla

PREZZO COMPETITIVO Per rendere nuova Model 2 un modello davvero economico (intorno ai 25 mila dollari), Tesla sta adottando misure che riducano la complessità e rendano più facile e meno dispendioso il processo di produzione. La soluzione potrebbe ricadere su un pacco batteria più efficiente, con una disposizione ottimizzata delle celle dell’accumulatore. Al momento, l'azienda utilizza celle al litio-ferro fosfato (LFP), che sono più economiche da produrre rispetto a quelle al nichel-manganese-cobalto (NMC). Attualmente, non si hanno conferme su un’eventuale data di lancio di Model 2. Tuttavia, le voci indicano il 2024 come anno del debutto ufficiale.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/05/2023