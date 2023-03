Tesla Investor Day 2023: seguilo con noi in diretta video

C'è grande attesa per il Tesla Investor Day 2023, con Elon Musk che annuncerà live le novità della casa automobilistica a cui si deve l'apertura del mercato dell'auto elettrica moderna. C'è attesa in particolare per il presunto lancio della Tesla Model 2, la low-cost del Marchio di cui da tempo si vocifera, come parte del nuovo Master Plan 3. La diretta video inizia alle 22:00 di mercoledì 1 marzo 2023: punta la sveglia e torna a trovarci, il video in live streaming è nel riquadro qui sotto.

VERSO UNA SINERGIA DI GRUPPO Il nuovo Master Plan 3 traccia il percorso verso un futuro energetico completamente sostenibile per la Terra, ha scritto Elon Musk su Twitter, quindi ci si aspetta che tra i temi trattati possa esserci la convergenza tra Tesla e il brand di pannelli solari SolarCity, anch'esso di proprietà di Elon Musk. Del resto, anche se SolarCity non è stata direttamente nominata, precedenti Tweet di Elon Musk facevano riferimento proprio alla convergenza tra Tesla e altre sue compagnie: in particolare Space X (quella dei trasporti spaziali) e The Boring Company (quella dei tunnel per viaggiare sotto terra ad alta velocità).

Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1.



The future is bright! pic.twitter.com/11ug0LRlbD — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023

SITUAZIONE SPINOSA Per sapere davvero che cosa bolle in pentola non resta che aspettare l'inizio della diretta. Con una sola avvertenza: il Cybertruck di cui allo scorso Master Plan Part Deux lo stiamo ancora aspettando e nel frattempo un gruppo di investitori scontenti ha imbastito una class action contro Tesla per le promesse non mantenute su Autopilot Full Self Driving: un evento che difficilmente potrà accelerare le attività dell'azienda.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/03/2023