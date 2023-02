La baby Tesla sta per arrivare? Questo strano incrocio sembra confermarlo

Le prime foto che girano sul web sembrano confermare le voci che sono arrivate fino a oggi dall’America. La Tesla Model 2 è in fase di sviluppo e potrebbe arrivare nel 2024. Pareri contrastanti si erano inseguiti in questi mesi e sicuramente i messaggi del buon Elon Musk non aiutavano a fugare i dubbi. Una volta si, una volta no, un’altra ancora si, insomma le sue parole sembravano buttate lì, proprio per confondere le idee. Invece, oggi, arrivano dalla Cina le foto di un misterioso modello che ha tutta l’aria di essere il prototipo dell’auto in questione, ovvero la più piccola elettrica del costruttore americano. Però, bisogna fare alcune considerazioni.

Nuova Tesla Model 2: il muletto della baby BEV americana avvistato in CinaUN IBRIDO DAVVERO STRANO, MA… Le immagini del muletto sono apparse recentemente sul sito Autospy e mostrano questa specie di ibrido con il frontale che proviene chiaramente dalla Model 3, i cerchi dalla Model Y ma, come si può osservare, il resto della carrozzeria sembra preso in prestito da una Mazda CX-30, un modello scelto forse perché, è molto vicino ai 4,4 metri di lunghezza, cioè la dimensione che dovremmo vedere per la Model 2. Guardate le portiere, i pannelli laterali e (soprattutto) la coda e diteci se non sembrano uguali al modello giapponese che conosciamo tutti.

VEDI ANCHE

Nuova Tesla Model 2: componenti presi da Model 3 e Model Y uniti a una Mazda CX-30CON LA VOLKSWAGEN ID.3 NEL MIRINO Detto questo, è chiaro che questa nuova Tesla arriverà con l’obiettivo di scontrarsi con una rivale diretta come la Volkswagen ID.3 e potrebbe avere un prezzo tra 25 e 35.000 euro. Diventerebbe, quindi, la variante “low cost” della gamma Tesla. Il primo marzo, in occasione dell’Investor Day, il costruttore americano dovrebbe svelare alcuni dettagli relativi alla nuova piattaforma su cui sarà basata l’auto. Ma una cosa è certa, questo avvistamento è il migliore che abbiamo fino a oggi sul prossimo modello di Tesla, siete d’accordo?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/02/2023