Tesla Cybertruck: svelata la Off-Road Mode. Video

Dal debutto ufficiale di Tesla Cybertruck avvenuto ormai nel ''lontano'' 2019, il maxi pick-up di Elon Musk è divenuto uno degli argomenti più dibattuti sul web. Ciò che mancava davvero era vedere il gigante a batterie californiano sfoggiare la tanto chiacchierata modalità Off-Road. Ed è così che negli ultimi giorni è apparso sul forum Cybertruck Owners Club un video che mostra Cybertruck fare bella mostra di una notevole escursione da terra grazie proprio a delle sospensioni pneumatiche specifiche.

Rendering Tesla Cybertruck in off-road

PRONTO PER IL FUORISTRADA Sebbene la risoluzione della clip non sia ottimale, si riesce comunque a scorgere il pick-up muoversi con disinvoltura all’interno di un capannone. Circa tre anni fa - nel 2020 - Elon Musk aveva twittato che Tesla era al lavoro sulle sospensioni pneumatiche di Cybertruck. Un intervento tecnico pensato per potenziare le doti fuoristradistiche del mezzo. Il magnate sudafricano aveva inoltre promesso che il maxi pick-up elettrico sarebbe stato in grado di galleggiare (qui l'approfondimento). Al momento però, di questa affermazione non abbiamo ancora certezza. Come si vede nel video, le sospensioni pneumatiche si estendono al punto tale da far apparire le ruote di Cybertruck davvero minuscole.

PER OGNI ESIGENZA Molti utenti del forum hanno commentato che un set di pneumatici maggiorati da fuoristrada ne avrebbe migliorato l’aspetto. Tuttavia, ciò ne avrebbe sicuramente limitato la maneggevolezza su asfalto, impedendo al veicolo di abbassarsi quanto basta per ottimizzare il flusso aerodinamico. In effetti, in molti avvistamenti Cybertruck appare sempre con un assetto quasi rasoterra, con le ruote a filo dei passaruota. Non è da escludere però che la versione definitiva possa montare dei pneumatici specifici adatti all'off-road. Dopo una lunga attesa dovuta a svariati ritardi, l’inizio della produzione del pick-up californiano dovrebbe partire intorno alla fine del 2023/inizio 2024.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/02/2023