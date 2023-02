Tesla Model S e Model X Plaid avrebbero pinze freno... finte

La notizia arriva dagli USA, dove Tesla pubblicizzerebbe le versioni più prestazionali di Model X e Model S Plaid come dotate di pinze freno ''a capacità termica maggiorata'' (cioè più resistenti al surriscaldamento): pinze freno che - posteriormente - sarebbero semplicemente coperte con un guscio di plastica colorata, secondo un post e relativi commenti di conferma pubblicati sull'account Twitter di The Kilowatts. Una cosa simile si era vista sulle Tesla Model Y Performance, le cui pinze posteriori ad alte prestazioni sarebbero state sostituite senza preavviso con pinze normali nascoste da opportune coperture colorate a partire da agosto 2022, riporta InsideEVs.

CARBO-CERAMICI IN OPZIONE Tutte le Tesla Model S e Model X Plaid di attuale produzione sembrerebbero avere coperture di plastica rossa a nascondere pinze apparentemente standard. Ciò potrebbe trovare parziale giustificazione nei recenti tagli ai prezzi, - che tuttavia non dovrebbero accompagnarsi a razionalizzazioni tenute nascoste al cliente. La notizia sarebbe anche un buon accordo con il fatto che Tesla ha abbassato da 300 km/h a 280 km/h la velocità massima delle Model S Plaid certificate per l'Europa. Vero è che le auto elettriche possono sfruttare la frenata rigenerativa per aumentare la decelerazione senza chiamare in causa i freni veri e propri; ma in ogni caso, l'Azienda starebbe preparando un kit freni carbo-ceramici da offrire in opzione per i modelli Plaid, kit che sarà necessario per sbloccare la velocità massima di 322 km/h pubblicizzata per la Model S Plaid.

Fonti The Kilowatts e InsideEVs

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/02/2023