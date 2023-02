Lo spot contro Tesla di cui tutti parlano: ecco il video

Tesla Full Self Driving, ultimo aggiornamento di Autopilot già distribuito a 400.000 vetture in Nord America, ''investirà un bambino mentre attraversa sulle striscie pedonali della scuola, sterzerà verso un'auto che vi viene incontro, andrà addosso a un neonato nel suo passeggino, ignorerà il segnale che vieta di superare lo scuolabus, ignorerà i divieti d'accesso e guiderà pure contromano. Tesla FSD mette in pericolo la gente con falsi messaggi pubblicitari e una progettazione inadeguata: perché la NHTSA lo permette?''. Questo è il messaggio contro la guida autonoma di Elon Musk in uno spot realizzato per andare in onda durante il Super Bowl americano: guardate il video qui sotto

PIÙ CHE CONTROVERSO: SOTTO INDAGINE Della discrepanza tra la sicurezza promessa e la discutibile affidabilità dimostrata dal sistema Autopilot di Tesla abbiamo più volte parlato: non è un segreto che la suite di assistenza alla guida che comprende Full Self-Driving Beta sta affrontando molteplici indagini da parte della National Highway Traffic Safety Administration americana. Le indagini riguardano più di una dozzina di incidenti con veicoli di emergenza parcheggiati mentre era attivato il pilota automatico e la tendenza dei veicoli Tesla a frenare improvvisamente e senza motivo, come si vede in un video dello scorso gennaio.

Una Tesla guida da sola con Autopilot Full Self Driving Beta

PER SCUOTERE LE COSCIENZE La contraddizione è chiara e documentata, tanto che la stessa Tesla, pur magnificando le doti del proprio sistema anche con nomi che ne suggeriscono la totale autonomia, si affretta a scaricare qualunque responsabilità sull'utente, che è tenuto a sorvegliare in ogni momento, senza mai togliere le mani dal volante. Ora però, visto che i fatti di cronaca e i richiami alla prudenza che i media quasi universalmente lanciano passano regolarmente inascoltati, c'è chi ha deciso di fare le cose in grande e di lanciare un messaggio nel bel mezzo di uno degli eventi mediatici più popolari: la finalissima del campionato di football americano NFL.

Tesla Autopilot Full Self Driving investe un passeggino: un fotogramma del video di The Dawn Project

NON FINISCE QUI Sono in molti a far pressione sulla casa automobilistica americana perché Tesla cambi il nome al suo Autopilot: tanto in patria quanto in Europa e il noto avversario di Elon Musk Dan O'Dowd, fondatore e presidente dell'azienda di software Green Hills Software, cavalca l'onda attraverso il video di cui sopra e il suo ''gruppo di difesa tecnologica'' chiamato The Dawn Project. O'Dowd chiede che contro FSD sia emesso un divieto assoluto, ritenendo che consentire ai proprietari di usare una versione beta del programma (che però si paga ben 15.000 dollari) sia ''una grave minaccia per la sicurezza pubblica''. ''L'annuncio del Super Bowl sarà seguito da una serie di annunci televisivi e stampati che richiedono un'azione urgente contro l'implementazione del pericoloso software di guida autonoma di Tesla sulle strade pubbliche'', si legge in un comunicato stampa di The Dawn Project.

Watch The Dawn Project’s #SuperBowl ad demonstrate critical safety defects in @Tesla Full Self-Driving. 6 months ago we reported FSD would run down a child. Tesla hasn't even fixed that! To focus their attention, @NHTSAgov must turn off FSD until Tesla fixes all safety defects. pic.twitter.com/AxJbN5oOSr — Dan O'Dowd (@RealDanODowd) February 11, 2023

O'DOWD È CLIENTE TESLA In passato, Musk ha definito O'Dowd pazzo e molti dei suoi sostenitori hanno accusato O'Dowd di avere un conflitto di interessi, perché la sua Green Hills Software è fornitrice di Mobileye: un'azienda di proprietà di Intel che produce chip per un sistema di guida autonoma rivale di Autopilot. O'Dowd afferma che Mobileye è solo uno delle centinaia di clienti e la sua motivazione è guidata esclusivamente dalle sue preoccupazioni sulla sicurezza della tecnologia di Tesla. Lui stesso possiederebbe diverse Tesla e sarebbe particolarmente affezionato alla Roadster, il primo modello prodotto dall'azienda.

Tesla Autopilot Full Self Driving investe il manichino di un bambino sulle strisce pedonali - The Dawn Project

FINIRÀ IN TRIBUNALE? O'Dowd e The Dawn Project hanno già pubblicato altri annunci anti-FSD in passato, tra cui un manifesto a tutta pagina sul New York Times lo scorso novembre e un video andato in onda ad agosto 2022 in cui una Tesla Model 3 investiva il manichino di un bambino. Il video è stato così provocatorio che Tesla ha immediatamente inviato una lettera di diffida a The Dawn Project accusandoli di diffamazione. Del resto anche chiamare guida autonoma completa (traduzione letterale di Full Self Driving) un sistema che richiede la sorveglianza dell'uomo è di per sé alquanto fuorviante, non credete?

