Tesla incidentate: le assicurazioni le radiano perché troppo costose da riparare

Qauando si parla di auto elettriche, i modelli Tesla sono sempre capofila: perché sono molto più diffusi di quelli di altri costruttori e perché sono loro ad aver aperto il mercato. Per questo continuano a fare tendenza, come sta accadendo anche per i prezzi di vendita al ribasso. Guardare ciò che accade alle Tesla, dunque, può essere un segno rivelatore di come tutto il comparto dei BEV si evolverà nel prossimo futuro e l'ultima notizia ha a che vedere con i modelli che hanno subito incidenti: come rispondono le assicurazioni? Negli USA, le compagnie stanno radiando le Tesla Model Y danneggiate, anche se hanno percorso pochi chilometri, e le inviano alle aste di rottami perché le ritengono troppo costose da riparare, mostra uno studio di Reuters.

IL FENOMENO IN CIFRE Qualche esempio? Una Model Y Long Range del 2022, coinvolta in una collisione frontale e messa in vendita da IAA all'inizio di gennaio, valeva 61.388 dollari da nuova e il costo di riparazione stimato era di 50.388 dollari. Una seconda Model Y, coinvolta in una collisione laterale, aveva danni per 43.814 dollari a fronte di un prezzo d'acquisto 72.667 dollari. E questi non sono che due casi eclatanti, ma la tendenza è diffusa. Infatti Reuters ha esaminato i recenti elenchi di questo tipo di aste e ha scoperto che la ''stragrande maggioranza'' dei 120 veicoli Model Y elencati aveva meno di 10.000 miglia (meno di 17.000 km). Segno che a venire vendute come rottami erano in realtà auto danneggiate, sì, ma freschissime.

ELON MUSK LO SA Per l'utente ciò si traduce anche in spese assicurative più elevate. La società di consulenza finanziaria Nerdwallet riferisce che il costo medio per la polizza di una Model 3 sarebbe quasi il 30% in più rispetto alla media nazionale per l'assicurazione delle auto tradizionali. Da un lato Elon Musk riconosce che il problema è reale e sarebbe in parte derivante dalle particolari soluzioni costruttive: ''È incredibile come piccoli cambiamenti nel design del paraurti (e) nella fornitura di pezzi di ricambio necessari per la riparazione in caso di collisione abbiano un effetto enorme sul costo della riparazione'', dice. E dall'altro è deciso a correre ai ripari.

BUSINESS IN CRESCITA Secondo Musk, Tesla starebbe apportando modifiche al design e al software dei suoi veicoli per ridurre i costi di riparazione e i premi assicurativi. Ma non è l'unico fronte su cui il patron di Tesla si sta muovendo. Come sappiamo, Tesla aveva ventilato l'ipotesi di lanciare una propria compagnia assicurativa nell'agosto 2019, promettendo tariffe inferiori fino al 30% rispetto ai concorrenti. Ipotesi che si è poi concretizzata e di recente il Chief Financial Officer di Tesla Insurance Zachary Kirkhorn ha affermato che alla fine del 2022 la Compagnia stava registrando una crescita del 20% nel quadrimestre: ''Più veloce della crescita della vendita delle auto'', per un fatturato annuo di 300 milioni di dollari. Se non altro, se è Tesla stessa a ritirare le sue auto incidentate, può valorizzare i rottami meglio di chiunque altro come parti di ricambio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/01/2023