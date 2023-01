Prezzi delle EV, Ford taglia il listino di Mach-E (solo negli USA)

Il folle taglio dei prezzi di listino di Model 3 e Model Y annunciato da Tesla nei giorni scorsi non poteva non rimanere senza risposta da parte degli altri costruttori. Il primo a dare un segnale in tal senso è Ford, che ha preparato la sua controffensiva.

Ford Mustang Mach-E, taglio dei prezzi da 900 a 5.900 dollari per il SUV elettrico americano

TAGLIO DEI PREZZI Ford ha ridotto i prezzi di listino di Mustang Mach-E, il suo primo SUV elettrico (che anche Ernesto Carbone si è divertito a guidare), con tagli che vanno da 900 dollari per il modello d’attacco a trazione posteriore ai 5.900 per la versione GT Extended Range, quella ad alte prestazioni e batteria di maggiore capacità. Al momento i tagli sono limitati al solo mercato statunitense, ma è molto probabile che verranno replicati anche in Europa: se avete messo gli occhi su una Mustang Mach-E, magari aspettate qualche giorno, chissà che non riusciate a risparmiare qualcosina.

Ford Mustang Mach-E, taglio dei prezzi del SUV elettrico americano: qui la versione GT vista da dietro

VEDI ANCHE

BENEFICIA DEGLI INCENTIVI Il taglio da 3.980 dollari per la versione Premium RWD Standard Range porta il prezzo di Mach-E a 52.495 dollari, sotto la soglia dei 55mila che accede agli incentivi (sotto forma di credito d’imposta) per le auto elettriche negli Stati Uniti, dove Mach-E è la terza auto elettrica più venduta nel 2022.

Ford Mustang Mach-E, taglio dei prezzi del SUV elettrico americano: qui la versione GT

AUMENTO DELLA PRODUZIONE Per mantenere questa posizione, e idealmente scalarne almeno una, Ford ha anche aumentato la produzione di Mach-E, così da ridurre al minimo le liste d’attesa. Funzionerà? Staremo a vedere.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/01/2023