Il nuovo crossover elettrico in arrivo da Ford: le prime foto

Dopo il teaser dei giorni scorsi, le nostre spie a Colonia, in Germania, hanno catturato quello che diventerà il Ford Medium Size Crossover EV, la cui presentazione dovrebbe avvenire a marzo 2023 e le cui vendite in Europa inizieranno tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Si tratta, come anticipato, di un modello basato sulla piattaforma Volkswagen MEB e avrà quindi una parentela più o meno stretta con la Volkswagen ID.4. Rispetto alla quale, però, la controparte Ford avrà linee più squadrate. Già nel 2022, la Casa dell'Ovale Blu aveva annunciato che sarebbe stato un crossover a cinque posti con un'autonomia di circa 500 chilometri. Ma che altro sappiamo in proposito?

Ford Medium Size Crossover EV, 3/4 posteriore

LE RIVALI Destinato a sfidare i dilaganti SUV elettrici come Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X, Nissan Ariya e Volvo XC40 Recharge, il crossover Ford sembra trarre ispirazione dal Ford Bronco nelle linee squadrate: per un look più avventuroso. Le dimensioni potrebbero avvicinarsi a quelle di Kuga, con una lungheza attorno ai 4,60 metri; la gamma dovrebbe prevedere varianti a trazione posteriore e a quattro ruote motrici, con potenze comprese tra 150 e 300 CV. L'ipotesi è che possa essere proposto anche con due diversi tagli di batteria, a dare da 340 a 480 km di autonomia. Il sito di produzione del crossover elettrico sarà Colonia, dove Ford ha fatto spazio eliminando le linee prima dedicate alla Fiesta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/01/2023