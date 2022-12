Puma EV? Non Proprio. Cosa sappiamo del nuovo SUV elettrico Ford

Dalle berline ai SUV, dai SUV a combustione ai SUV elettrici. La metamorfosi procede come da programmi: in Europa, Ford converte macchinari e intere fabbriche e ben presto gli sforzi industriali esprimeranno prodotti fatti e finiti. Uno dei quali sarà il chiacchierato SUV elettrico di taglia M. Non parliamo di Puma elettrica, modello già annunciato e in vendita entro il 2024, bensì di un SUV ''nativo'' elettrico. Il teaser pubblicato i giorni scorsi è l'occasione per fare il punto della situazione.

Ford e i SUV elettrici, avanti tutta

SPINA A TRE USCITE Come annunciato in tempi non sospetti, la nuova business unit Ford Model e consegnerà tre nuovi SUV elettrici entro il 2024. Ford ha firmato un accordo col Gruppo Volkswagen per garantirsi l'accesso alla piattaforma MEB per auto elettriche, architettura che ha già superato la fase di collaudo e che costituirà la base di almeno due modelli della triade: un SUV di medie dimensioni a cinque posti, un crossover più sportivo. Concentriamoci sul primo (del quale il secondo sarà una evoluzione in salsa SUV coupé).

Volkswagen ID.4: l'e-SUV Ford sarà parente stretto

ID.4 DOCET L'inedito full electric SUV dell'Ovale nascerà nello stabilimento di Colonia, dove riceverà il testimone da Ford Fiesta, modello - come già documentato - sulla via del tramonto. Utilizzerà la base tecnica di Volkswagen ID.4, ''donor car'' della quale mutuerà anche le dimensioni esterne (poco più di 4 metri e 50), piazzandosi a metà strada tra Puma e Mustang Mach-E. L'architettura MEB può ospitare una batteria fino a 77 kWh e due configurazioni di trazione: posteriore o integrale, con potenze comprese tra 150 CV e 300 CV. La data del reveal definitivo è ancora incerta, ma non sembra essere così lontana: quel che è certo, è che le vendite cominceranno entro il 2023.

Great to see so many of our media friends today in our @Ford in Europe Design Center. Can't wait for 2023 to arrive, when we will pull the cover of our first electric passenger vehicle coming from #Cologne. #EVs #ElectricVehicle #NewYear2023 pic.twitter.com/3wH3ixEWCW — Martin Sander (@MSander22) December 15, 2022



GEMELLI DIVERSI Del misterioso e-SUV by Ford, manca ancora anche un nome. Quanto al design, sia dal teaser, sia dalla foto pubblicata da Martin Sander, general manager di Ford Model e, sul suo profilo Twitter (vedi sopra), si delinea un aspetto piuttosto ''massiccio'': linea del cofano alta, nuova firma luminosa a LED, griglia frontale rigorosamente chiusa. Nonostante il codice genetico in comune con VW ID.4, Ford assicura un'immagine e un'esperienza di guida squisitamente individuali. Non si pesteranno i piedi a vicenda. La sfida, casomai, sarà quella di imporsi come modelli ''mainstream'', piuttosto che veicoli ancora di nicchia, come accade oggi ai SUV a batterie. Sfida che chiama in causa tutta la filiera, non soltanto i Costruttori. Ma questa è un'altra storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2022