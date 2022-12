Una Ford Mustang del '65 troppo esagerata per essere vera. E invece...

Ok, forse è talmente estrema che pochi se la metterebbero effettivamente in garage. Ma se state leggendo queste righe siete tra i molti che saranno rimasti colpiti e incuiositi dalle sue foto (guardate la gallery!). Quella che vedete è una Ford Mustang del 1965 che, con un'operazione di restomod estremo, è stata trasformata in un autentico mostro. Guardate il video da Youtube e ascoltate il suo sound che è addirittura furioso: poi ne riparliamo.

LA MECCANICA A tratti questa Ford Mustang può ricordare la Batmobile del Batman di Robert Pattinson o i veicoli del film Mad Max. Certamente a rubare l'occhio per prima è la carrozzeria widebody realizzata appositamente, ma quello che c'è sotto non è meno strabiliante. La trasmissione automatica con cambio al volante, per esempio, ha 10 rapporti e il motore è un Ford Coyote V8 da 5,0 litri capace di circa 500 CV. Se tutto ciò fosse rimasto di serie, i dati sarebbero stati 460 CV e 570 Nm di coppia, ma a quest'unità sono stati applicati l'aspirazione, il corpo farfallato e il sistema di lubrificazione dalla GT350, oltre un airbox e a collettori di scarico Kooks che confluiscono in un sistema di scarico da 3″.

Restomod Ford Mustang 1965, dettaglio della carrozzeria widebody custom

TAGLIA E CUCI La scocca originale del 1965 è stata mantenuta, ma gran parte delle altre componenti è stata rimossa e rimpiazzata con parti moderne. I sottotelai anteriore e posteriore, ad esempio, provengono da una Mustang GT350 2020. Proprio questi, molto più larghi degli originali, hanno richiesto parecchi lavori di adattamento iniziati nell'agosto 2019: tanto sulla scocca originale quanto sulla carrozzeria, che è stata allargata a dismisura con componentistica custom. E per dare allo chassis l'opportuna rigidezza, l'auto è stata dotata di un roll-bar tubolare cromato.

Restomod Ford Mustang 1965, volante e strumentazione

LA CICLISTICA Le sospensioni anteriori sono a triangoli sovrapposti, con componentistica realizzata su misura. Le posteriori indipendenti provengono dalla GT350, ma sono state modificate con una barra anti-rollio personalizzata. Gli ammortizzatori sono Penske regolabili e i freni Brembo della GT350 sono stati abbinati a rotori Racing Brake in due pezzi. Le ruote sono CCW in lega nere da 18×12″, calzate da pneumatici Yokohama Advan A052 315/30. Gli interni? Di stampo racing, con strumentazione digitale, sedili in fibra di carbonio e cinture di sicurezza da corsa. Non avete paura di esagerare? La Mustang widebody di questo servizio è all'asta su Bring-a-trailer e le offerte si stanno impennando.











Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/12/2022