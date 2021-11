Pizzicato ad Abu Dhabi il bolide del The Batman di Robert Pattinson. Fiammate azzurre dagli scarichi e un ariete per sfondare pareti

Il mese scorso è stato pubblicato il primo trailer integrale di The Batman, il nuovo film sul vigilante di Gotham interpretato da Robert Pattinson. Come di consueto, ad affiancare l’uomo pipistrello ci sarà un’inedita Batmobile: molto diversa dai modelli apparsi nelle pellicole firmate da Christopher Nolan e Tim Burton. Rispetto alla Tumbler della trilogia del Cavaliere Oscuro questa nuova versione assomiglia più a una muscle car che a una super-autoblindo. L’auto è stata avvistata di recente fuori dall'hotel Warner Bros. di Abu Dhabi.

Il frontale della Batmobile di Robert Pattinson

MUSCLE CAR Le foto, condivise sulla pagina Twitter da Mikhail Villarreal, ci mostrano l’auto da diverse angolazioni. Su tutto spiccano imponenti parafanghi bombati, un paraurti/ariete e il cofano traforato. Il frontale sembra ispirarsi alla Chevrolet Camaro degli anni '60, mentre la carrozzeria incorpora elementi di Ford Mustang e di Dodge Charger. Purtroppo, non ci sono foto della parte posteriore e non è dunque possibile dare un’occhiata al motore scoperto. La Batmobile avrà un sistema di propulsione a razzo, con tanto di fiamme azzurre proiettate dall’ugello di scarico: un chiaro omaggio alle Batmobili del passato, la più memorabile delle quali resta - senza ombra di dubbio - quella guidata da Michael Keaton nel film di Tim Burton del 1989.

TOSTA E ARDITA Il trailer lascia intuire che la Batmobile (qui il kit Lego dedicato) sarà protagonista delle principali scene d’azione del film. L’anteprima ci mostra l’auto saltare attraverso muri di fuoco, sfondare barriere con vistose fiammate che fuoriescono dagli scarichi. Ci aspettiamo che il design di questa nuova Batmobile polarizzi le opinioni del pubblico e degli appassionati. Da parte nostra, pensiamo comunque che si tratti di un veicolo davvero tosto e non vediamo proprio l'ora di vederlo in azione sul grande schermo! The Batman arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo 2022, in anticipo di un giorno rispetto all'uscita negli Stati Uniti.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/11/2021