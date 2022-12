Video: la Ford GT raggiunge i 500 km/h... depotenziata!

Da qualunque parte la prendi, questa notizia ha dell'incredibile. Già pensare che una ormai non più giovanissima Ford GT del 2006 possa raggiungere i 500 km/h, battendo le varie Bugatti, Koenigsegg e Hennessey, ha dell'incredibile. Ma se da un lato potrebbe anche non sorprendere che una Ford così preparata rimanga omologata per l'utilizzo stradale - sono americani, dopotutto - lascia invece a bocca aperta che l'auto del record sviluppi circa 700 CV in meno di quelli che può erogare. Come dire che per lei raggiungere i 500 km/h è stato solo l'inizio. Il record appena registrato è stato fatto senza nemmeno cercarlo, ma solo durante la messa a punto della centralina motore e del controllo di trazione. Guardate il video del lancio.

UN VOLTO MOLTO NOTO... Teatro del record è stato il famoso Space Florida Launch and Landing Facility del Kennedy Space Center: quella che una volta era la pista di atterraggio per gli Shuttle, realizzata con estrema cura per essere completamente in piano e annullare la curvatura della Terra. La stessa struttura dove McLaren ha messo a punto la sua nuova Speedtail e dove la SSC Tuatara ha raggiunto i 475 km/h. Il risultato odierno è frutto degli sforzi iniziati nel 2016, quando il famoso Richard Rawlings dei programmi tv Gas Monkey Garage e Fast & Loud ha deciso di costruire un'auto da 300 mph (482,7 km/h).

Richard Rawlings e Johnny Bohmer, proprietario e pilota della Ford GT da record

...E UNO SCONOSCIUTO Al primo tentativo Rawlings è arrivato vicino al traguardo, con 292,9 mph, grazie alla Ford GT posseduta e guidata da un certo Johnny Bohmer, soprannominata Badd GT. Ma dopo quel primo tentativo Rawlings non ha desistito e anzi ha sponsorizzato un nuovo lancio. Con Bohmer al volante, la Ford Badd GT ha quindi raggiunto 310,8 mph - 500 km/h esatti - impiegando carburante E-85. Il tutto con un'auto che Bohmer guida quotidianamente per la sua città e che conserva tutte le dotazioni di un modello standard, compresi l'aria condizionata, alzacristalli elettrici, sedile del passeggero e impianto audio. Chissà quanto andrà forte, quando libereranno gli altri 700 CV che, in questo tentativo, giacevano inutilizzati in qualche angolo del motore. Certo, sulla frenata c'è ancora qualcosa da migliorare...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/12/2022