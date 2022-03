Ford Puma elettrica, tutto quello che sappiamo già

Quale design, quale base meccanica e - soprattutto - quali tempi di uscita per l'inevitabile edizione a batterie del crossover Ford

Abbiamo le coordinate spazio-tempo, abbiamo anche la bozza di un progetto a più ampio respiro. Perché Puma elettrica sarà soltanto uno, tra i crossover a emissioni zero del futuro dell'Ovale. Ford Puma beneficerà di un propulsore completamente elettrico a partire dal 2024 e farà parte della nuova agenda ''Model e'': oltre a lei, anche due modelli SUV EV di dimensioni maggiori, inoltre anche quattro nuovi furgoni elettrificati.

GEMELLE DIVERSE Nuova Ford Puma EV sarà costruita nello stabilimento rumeno di Craiova, lo stesso dove è sempre stato assemblato EcoSport. Per bocca della Casa, le anticipazioni finiscono qui. Salvo l'immagine teaser dell'azienda, dalla quale sembra che il design, rispetto a Puma standard, non cambierà drasticamente. Si nota essenzialmente un nuovo stile dei fari, mentre la mancanza di un motore termico escluderà la necessità di un vasto impianto di raffreddamento: griglia chiusa, simile a quella di Mustang Mach-E.

RADICI COMUNI Successivamente a e-Puma, come detto, si uniranno alla compagnia due SUV elettrici più grandi: un ''crossover di medie dimensioni'' e un ''crossover sportivo''. Saranno i primi a beneficiare dell'accordo dell'azienda con il Gruppo Volkswagen e utilizzeranno la piattaforma MEB che attualmente è alla base di ID.3 e ID.4. Al contrario, con ogni probabilità Puma EV utilizzerà lo stesso pianale Global-B che è alla base del modello con motore a combustione interna. Sebbene infine non sia stata spesa una sola parola sulle dimensioni della batteria, ci aspettiamo un'autonomia di almeno 350 km, un valore cioè che le consenta di rivaleggiare con modelli come Kia Soul EV e Peugeot e-2008, Opel Mokka-e. Rimaniamo alla finestra.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2022