Ford Mustang California Special: la nuova edizione limitata in video

In attesa di rivederla sul grande schermo nel remake del film Bullitt, firmato da Steven Spielberg, la mitica Ford Mustang si presenta per la prima volta in Europa nelle vesti della California Special. Edizione speciale della Convertible - ossia la cabrio - è un omaggio al modello del 1968 e un inno alla vita all'aria aperta. La Mustang California Special riprende la versione originale con una griglia anteriore a nido d'ape rifinita in Ebony Black e con un badge GT/CS in Race Red, così come le strisce laterali inferiori rifinite in nero, rosso e grigio. Guardate il video qui sotto che poi ne riparliamo.

GLI INTERNI La dotazione tecnica si caratterizza per cerchi in lega da 19 pollici Carbonised Grey, uno splitter anteriore più grande e prese d'aria laterali posteriori. Per agevolare la guida a cielo aperto i sedili anteriori sono sia riscaldabili sia ventilati, con inserti in pelle scamosciata Miko che richiamano i pannelli porta. Non manca l'impianto di infotainment Sync3 con display da 8 pollici, comandi vocali e compatibilità con Apple Carplay e Android Auto: che vorrebbe - ma non ci riuscirà - distrarvi dal sound del motore V8 .

Ford Mustang California Special, l'abitacolo

LA TECNICA I 450 cavalli e 529 Nm del propulsore da 5,0 litri di cilindrata arrivano a terra attraverso una trazione posteriore, con differenziale a slittamento limitato di serie. La trasmissione può essere manuale a sei marce, con funzione ''punta-tacco'' automatica (rev-matching), oppure automatica a 10 rapporti: è questa la versione più prestante, capace di uno 0-100 km/h in 4,5 secondi in luogo dei 4,8 secondi richiesti dalla Mustang manuale. L'assetto può contare a richiesta su sospensioni a regolazione magnetica MagnaRide. Tra gli aiuti alla guida di serie figurano l'Adaptive Cruise Control con Pre-Collision Assist e Lane Keeping Alert. Quattro le modalità di guida: Normal, Sport, Track e Snow/Wet, a cui si aggiunge la Good Neighbour per limitare automaticamente la sonorità dello scarico in momenti pre-programmati della giornata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/03/2022