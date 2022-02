Torna Bullitt (con la sua mitica Ford Mustang): dirige Steven Spielberg

Sono passati 54 anni dallo storico inseguimento automobilistico tra la Dodge Charger R/T nera di Bill Hickman e la Ford Mustang GT390 Fastback guidata da Steve McQueen, con il suo caratteristico verde scuro metallizzato (Dark Highland Green). La muscle car americana ha letteralmente rubato la scena agli attori in carne e ossa, e nel corso degli anni è assurta a vero e proprio oggetto di culto: venduta all’asta per quasi quattro milioni di dollari l’originale, protagonisti di un’edizione speciale a tiratura limitata i modelli del 2001, del 2007 e del 2018.

Ford Mustang Bullitt: generazioni a confronto

COLPI A SALVE Nel 2023 c’è stato un primo tentativo di realizzare un remake del film, con un Brad Pitt all’apice del successo, ma l’operazione si è conclusa in un nulla di fatto. Qualche anno più tardi il ruolo che fu di Steve McQueen sembrava destinato a Jason Statham, ma anche in quel caso non se n'è fatto nulla.

CI SIAMO? La terza volta è quella buona, dicono gli americani, e potrebbe davvero essere così: stando a Deadline, sito che segue tutto quello che accade in quel di Hollywood, sarebbe già in cantiere un nuovo film di Frank Bullitt diretto nientemeno che da Steven Spielberg, regista di E.T., Lo Squalo, Jurassic Park, Indiana Jones, Ready Player One e un gazillione di altri. La sceneggiatura sarebbe invece nelle mani di Josh Singer, che recentemente ha collaborato con Spielberg per The Post, e che ha scritto anche Il caso Spotlight e First Man. Non si tratterà di un remake, ma di una nuova indagine del detective dai modi spicci: il film ha avuto il via libera anche dalla famiglia McQueen (tra i produttori esecutivi compaiono anche il figlio Chad e la nipote Molly McQueen).

POCHE INFORMAZIONI Il nuovo Bullitt non è il prossimo film che dirigerà Spielberg, attualmente impegnato in The Fabelmans, ma dovrebbe essere quello immediatamente successivo. Non si sa ancora chi potrebbe vestire gli scomodi panni di Steve McQueen, ma possiamo facilmente intuire che i primi rumor cominceranno a circolare a breve. Siamo sicuri, invece, che il protagonista sarà al volante di una Ford Mustang, per quello che si preannuncia già un inseguimento memorabile.

UNA NUOVA EDIZIONE IN ARRIVO? La nuova generazione di Mustang dovrebbe arrivare il prossimo anno, e siamo sicuri che non sia una coincidenza. Prevedibile, a questo punto, anche un’edizione speciale chiamata proprio Bullitt, con il suo inconfondibile colore verde. E chissà che non spunti anche una Mustang Mach-E GT elettrica del medesimo colore...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/02/2022