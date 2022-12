I fendinebbia? Non servono più. E Ford li smonta. Ecco perché

Un ornamento oltre che una funzione, a seconda del meteo, indispensabile. I fendinebbia come un accessorio ''cool'', sportivo, da sentirsi un pilota di rally in prova speciale in notturna (tanto da essere accesi, spesso, in circostanze improprie). I fendinebbia, tuttavia, anche un accessorio destinato sempre più a impolverarsi sugli scaffali dei magazzini ricambi. Per non dire a imbalsamarsi in un museo della storia dell'auto. L'auto del futuro, i fendinebbia non li proporrà nemmeno come optional. Perché non servono. Perché man mano che la tecnologia di illuminazione muove passi avanti, la visibilità sarà ottimale pure senza le luci supplementari. Vedi il caso Ford.

Fendinebbia addio?

TREND Sostiene Amko Leenharts, direttore del design europeo dell'Ovale, come il percorso di allontanamento sia già stato imboccato. ''Nella maggior parte dei nostri prodotti, i fendinebbia non ci sono più. Se hai le luci di svolta - spiega Leenharts a Ford Authority - non hai bisogno dei fendinebbia''. Questo perché i fari di svolta utilizzano l'angolo di sterzata e la velocità del veicolo per regolare i fari di conseguenza. In tal modo, anche in condizioni di visibilità scarsa, gli automobilisti godono di una illuminazione della strada sensibilmente migliore, anche solo attraverso il gruppo ottico primario.

Illuminazione, che progressi

VEDI ANCHE

SPEGNI/ACCENDI In realtà è già da anni, che la tecnologia dei fari a LED si è evoluta al punto che i fendinebbia, su alcuni modelli, sono considerati superflui, in particolare nei segmenti premium e di lusso. Le luci di svolta, ma anche gli abbaglianti adattivi, quelli cioè provvisti di funzione anti-acciecante automatica, attiva ogni qual volta si incroci un altro veicolo su strada buia. Ai fini della sicurezza, tutto questo basta e avanza, a quanto pare.

Ford Mustang Mach-E, niente fendinebbia

MUSTANG DOCET Un esempio (solo uno dei tanti) di nuovo modello Ford che si affranca definitivamente dai fari fendinebbia è nuova Mustang, dotata di fari a LED di serie e non di fendinebbia ausiliari, nemmeno in opzione. Idem Mustang SUV (Mustang Mach-E), idem - dal 2024 - nuova Puma EV. Fino all'estinzione dei fendinebbia, una volta per sempre, dall'intera gamma. Ford apripista: seguiranno, a poco a poco, tutti gli altri marchi. E non passerà molto tempo prima che i fendinebbia diventino un reperto archeologico tanto quanto un cambia CD e un accendisigari. A proposito: la vostra auto ne è provvista? In caso di risposta negativa, siete...precursori.

Ford, un futuro a prova di...nebbia fitta

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/12/2022