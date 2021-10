La Casa dell'ovale blu brevetta i fari con diodi luminosi personalizzabili per cambiare lo stile dell'auto in un attimo

I FANALI FORD POSSONO SORRIDERE Ciao ciao vecchie e ingiallite lampadine a incandescenza e addio fari allo Xeno. Oggi la tecnologia avanza alla velocità delle luce (è proprio il caso di dirlo…) e da quando hanno fatto la loro comparsa i LED, sembra di volare nell’iperspazio dell’illuminazione. Grazie ai diodi luminosi si vede meglio e più lontano, inoltre le case automobilistiche hanno capito che possono creare una specie di identità notturna per le proprie auto, il che ha reso la firma luminosa quasi più importante del marchio stampato sul cofano. Ma mentre alcune soluzioni sono state realizzate per incrementare la sicurezza sulla strada, come nel caso di Mercedes, l'ultima invenzione di Ford è certamente più ludica e divertente.

Brevetto Ford: i fari che illuminano in maniera personalizzata

VEDI ANCHE

I BREVETTI SONO GIÀ REGISTRATI Nei documenti di brevetto scappati dalle maglie del web, il costruttore americano ha svelato un progetto che rende la personalizzazione dei fari anteriori e posteriori talmente creativa da realizzare un nuovo look per l’auto in pochi minuti. I disegni nei documenti ci mostrano un sistema che consente di accedere al faro anteriore o al fanale posteriore dal lato interno. Una volta aperta, questa porticina permette di avvicinarsi a un pannello dove è possibile montare un inserto removibile sulla parete interna del fanale. Una fonte di luce secondaria è montata direttamente sulla parete nell'alloggiamento della lampada, consentendo di illuminare separatamente l'inserto rimovibile, facendolo risaltare quando si osserva l'intero sistema di illuminazione da fuori. Il documento prosegue spiegando che questo sistema di personalizzazione delle luci può essere applicato a qualsiasi alloggiamento di un gruppo ottico, compresi quelli che ospitano gli indicatori di direzione.

Brevetto Ford: uno dei disegni depositati all'ufficio brevetti UNA LUCE PER TUTTI I GUSTI Non è chiaro se il sistema sia pensato per una personalizzazione di tipo after-market oppure sia disponibile come accessorio direttamente dal listino ufficiale della Casa. Se la seconda ipotesi fosse la più accreditata, è possibile che l'idea sia nata dall’esigenza di progettare lo stile del fascio luminoso per gli esemplari di grande produzione, ma modificabile a piacimento nel caso lo stesso fanale sia montato su un modello a tiratura limitata, come un’auto ad alte prestazioni. Insomma, l’illuminazione potrebbe diventare esclusiva che sia diffusa dai fari di una “normale” Focus Active o Business oppure di una ben più sportiva ST. Tuttavia, è possibile che Ford offra inserti rimovibili aggiuntivi come parte delle opzioni sulle nuove auto, per rendere più personale e gradevole l'aspetto di ogni singolo modello.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/10/2021