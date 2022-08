Le indicazioni? I nuovi fari Ford le disegnano sull'asfalto

Sono uno degli esempi più... lampanti dell'evoluzione dell'automobile: parlo dei fari, che in pochi anni sono passati dalle luci alogene a quelle a led, per poi diventare Matrix e addirittura laser. Ma il progresso non si vuole ancora fermare. In Ford stanno studiando High-Resolution Headlights, capaci di proiettare sull'asfalto una serie di pittogrmmi, utili per avvisare il guidatore di un pericolo all'orizzonte come di visualizzare le indicazioni del navigatore. Guardate le foto nella nostra gallery e il video qui sotto, dal canale YouTube ufficiale di Ford.

ARGOMENTO CONTROVERSO Non ci sono ancora indicazioni su quando, se e come vedremo davvero queste luci sulle Ford di serie. Alcuni commentatori, evidentemente esperti nel trovare problemi alle soluzioni, hanno prontamente fatto notare che proiettare il percorso sull'asfalto, in bella vista davanti all'auto, minaccia la privacy e aiuta eventuali stalker a seguirci (come faranno a vedere da dietro l'auto ciò che è disegnato per terra davanti a essa proprio non si capisce). Altri hanno suggerito che potrebbero sostituire gli Head Up Display, dimenticandosi che le indicazioni dei fari sarebbero leggibili solo di notte, ma non con la luce del giorno. Sia come sia, tante osservazioni in apparenza inutili dimostrano che la trovata di Ford risveglia la fantasia e suscita curiosità. Non abbiamo ancora capito bene come utilizzarla, ma è un argomento su cui varrebbe la pena fare... luce.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/08/2022