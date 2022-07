Nuova Ford Kuga/Escape: il SUV dell'ovale blu è pronto per il tappeto rosso

IL SUV BEST SELLER È QUASI PRONTO Chiamatela Ford Kuga, oppure Ford Escape come è più conosciuta sul mercato americano o in Australia, sta di fatto che il SUV dell’Ovale Blu è un vero e proprio best seller nel suo segmento. Una carriera iniziata nel 2008 e proseguita lungo tre generazioni fino a oggi. Ebbene, le foto che vedete sono state scattate in America nei pressi della sede Ford a Dearborn in Michigan, ma lo sport utility è lo stesso che arriverà anche sul Vecchio Continente. E per la prima volta è del tutto privo di pellicole mimetiche, il che ci fa apprezzare molto meglio il nuovo design e tutti i dettagli del suo stile.

Nuova Ford Kuga/Escape: collaudi quasi ultimati per il SUV dell'ovale bluCOME CAMBIA LO STILE Innanzitutto, si tratta di una versione sportiva ST-Line, come indicato dal badge sul parafango anteriore, il look è decisamente più attuale, con una evoluzione stilistica che non cambia i connotati, ma si evolve in maniera evidente. Insomma, molto di più che una semplice rinfrescata. Per esempio, la zona anteriore è diversa da oggi, con fari più affilati, una calandra dal profilo differente e un paraurti più modellato e sportivo. Se fate attenzione noterete anche una sottile barra luminosa che collega i fari a LED e che di fatto è il lato superiore della calandra stessa. Una soluzione simile a quella che troviamo a bordo del pick-up F-150 Lightning. La carrozzeria mantiene le attuali proporzioni con una lunghezza che si aggira sui 4,6 metri per una larghezza che sfiora il metro e novanta e un’altezza di circa 1,66 metri, mentre la coda è stata aggiornata con inediti fari a LED, portellone e paraurti di nuova sagoma. Per adesso non abbiamo informazioni sugli aggiornamenti in abitacolo, ma è chiaro che sarà rinnovato sia sotto il profilo del comfort sia dell’infotainment, per esempio con un display centrale di maggiori dimensioni.

Nuova Ford Kuga/Escape: potrebbe arrivare a inizio 2023 con motori HEV, PHEV e dieselCONFERMATA L’AMPIA GAMMA MOTORI Lato motori, ci aspettiamo che il costruttore americano mantenga la sua attuale gamma con i quattro cilindri full-hybrid, plug-in hybrid e diesel, che offrono un’ampia scelta per prestazioni e consumi. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine del terzo trimestre 2022, con la produzione che inizierà circa a novembre e l’esordio nei concessionari all’inizio del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/07/2022