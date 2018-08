Autore:

Emanuele Colombo

NUOVI FARI DIGITALI Altro che head up display! Mercedes-Benz Digital Light è un nuovo sistema di fari a LED capace di proiettare direttamente sulla strada informazioni e segnali di pericolo, oltre che di pilotare il fascio luminoso per ottimizzare la visione notturna in maniera più precisa che in passato.

PROIETTANO LE INDICAZIONI Mercedes non è lontana dal mettere Digital Light in produzione: questa tecnologia funziona grazie a proiettori a LED con oltre un milione di microriflettori, che possono visualizzare praticamente qualsiasi cosa sulla strada da percorrere: persino scritte o disegni, come si vede nel video che pubblichiamo.

ANTI-ABBAGLIAMENTO Ovviamente il sistema di controllo del dispositivo può anche focalizzare il fascio di luce su alcune sezioni della strada per migliorarne l'illuminazione ed evitare di abbagliare il traffico in arrivo, proprio come già fanno i più sofisticati fari adattativi attuali.

INTEGRERÀ I SISTEMI ADAS Ola Källenius, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz, ha dichiarato che la tecnologia entrerà a far parte del set di sistemi di sicurezza esistente e con una risoluzione di oltre un milione di pixel per proiettore, Digital Light sarà in grado di creare le condizioni di luce ideali per ogni situazione di guida e ampliare il supporto visivo per altri sistemi di assistenza alla guida (ADAS, n.d.r.).

COMPLEMENTO ALLA SICUREZZA Per esempio, proiettando sull'asfalto il simbolo appropriato, Digital Light renderebbe più immediato avvertire il guidatore della presenza di ghiaccio sulla strada o dell'approssimarsi di un ostacolo. Oppure potrebbe essere utilizzato per migliorare le indicazioni del navigatore.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Ancora non sono state comunicate date di introduzione sul mercato né quanto potrà costare il nuovo sistema di illuminazione, che quasi certamente, almeno all'inizio, verrà offerto in opzione sui modelli top della Stella: vi terremo aggiornati.