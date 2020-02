SIA FATTA LA LUCE Nuova Opel Corsa ha debuttato ufficialmente lo scorso agosto, una storia lunga 37 anni, arrivata ormai alla sesta generazione. Oltre a una serie di importanti modifiche estetiche, che hanno rivoluzionato i connotati stilistici dell’utilitaria del Fulmine, la Casa tedesca ha intrapreso una strada coraggiosa, lanciando su questo modello estremamente popolare una tecnologia molto spesso appannaggio di vetture premium dalle cifre elevate. Si tratta dei nuovi fari IntelliLux a matrice LED, un sistema che sfrutta le potenzialità offerte da fasce compatte di diodi luminosi.

TANTI VANTAGGI Grazie agli ingombri ridotti, i tecnici Opel sono riusciti a dare vita a un sistema d'illuminazione intelligente e funzionale. La tecnica alla base dei nuovi proiettori a matrice LED consiste in una firma luminosa in grado di accendersi e spegnersi quando un'altra vettura, che viaggia nel senso opposto di marcia, si avvicina. Questo permette un’illuminazione ottimale della carreggiata e una riduzione del rischio di abbaglio degli altri automobilisti. Provandoli con mano ho apprezzato la distribuzione omogenea del fascio di luce, che si auto-regola una volta che si superano i 40 km/h o ci si addentra in zone poco illuminate. I fari a matrice LED made in Opel lavorano in sinergia con la telecamera per il riconoscimento della segnaletica che manda informazioni alla centralina dei proiettori, che regola così l’accensione o lo spegnimento dei diodi LED.

TECNICA SOPRAFFINA Il sistema IntelliLux LED è un progetto sviluppato completamente in Opel. Si tratta di una scelta coraggiosa e lungimirante, in quanto su poche vetture concorrenti del segmento B è presente una tale tecnologia. Con i nuovi proiettori Opel dichiara un risparmio energetico stimato dell’81% rispetto ai tradizionali fari alogeni. L’assorbimento energetico è infatti di soli 13 Watt, una cifra importante se si considera che anche il funzionamento del sistema luminoso influisce su consumi ed emissioni. Opel mette a disposizione su Corsa due differenti tipologia di fari a LED: i classici Full LED e gli innovativi IntelliLux LED. Quest’ultimi sono un optional dal valore di 600 euro.