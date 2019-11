DI CORSA ALLO SHOP L'abbiamo toccata, l'abbiamo guidata, l'abbiamo approvata, sia per il design moderno, sia per il suo feeling al volante molto equilibrato. Qui trovi il nostro test drive, con tanto di dettagli sugli esterni, l'abitacolo e le innovazioni tecnologiche. Qui, anche la prova video. Per nuova Opel Corsa è ora il momento dell'esame più importante, quello del mercato. I concessionari sono pronti a registrare un contratto dopo l'altro, voi invece avete già un'idea di quale configurazione faccia al caso vostro? Vi diamo una mano, ecco la mini-guida per entrare in negozio già sapendo quale versione scegliere.

UNISEX Lunga poco più di 4 metri (406 cm da un capo all'altro), con bagagliaio da 309 litri, rispetto all'edizione precedente nuova Corsa cresce leggermente come dimensioni e capacità di carico, pur conservando misure da utilitaria. È la classica auto da città che si parcheggia ovunque e che trasporta all'occorrenza anche una famigliola intera. La sua immagine giovanile ma sobria ne fa un'auto adatta a qualsiasi profilo, dal giovanotto ancora fresco di patente al pensionato, di genere maschile o femminile. Oltre che unisex, Corsa è anche...uni-age.

MOTORI/1 Primo fattore da considerare è il propulsore. L'elettrica (Corsa-e) sarà in vendita soltanto a primavera del 2020 (ma gli ordini sono già aperti), al lancio nuova Corsa esiste solo nelle (più rassicuranti?) configurazioni diesel e benzina. Spostamenti a breve raggio, chilometraggio annuo inferiore ai 10.000 km, scarso interesse per la guida sportiva? Nessun dubbio, Corsa 1.2 benzina 75 cv. Un impiego prevalentemente urbano, ma il prurito al piede che scompare solo se pestate a fondo sul pedale destro? L'identikit si associa allora al 1.2 turbo, e attenzione: ce n'è di due potenze, 101 cv o 131 cv. Coprire lo 0-100 km/h in 8,2 secondi a bordo di una citycar è un'esperienza niente male. Opel Corsa 2020 è anche a gasolio: il 1.5 diesel da 102 cv è la combinazione giusta se si macina autostrada, ma anche se semplicemente si ama un motore ricco di coppia ai bassi regimi. E che anche se "schiacci", consuma niente (da scheda tecnica, 25 km/l). Come dite? Il diesel non può circolare? Sì, tra non meno di 10 anni, e nelle grandi città come Milano. Il 1.5 di origine PSA (esattamente come il 1.2 benzina) è omologato Euro 6d, e oggi va dove vuole.

MOTORI/2 Un discorso a parte merita l'elettrica. Prenotate il vostro esemplare di Corsa-e (136 cv) se e soltanto se avete la possibilità di ricaricare anche da casa (cioè avete un box con presa di corrente idonea), se raramente vi allontanate dall'abitazione di oltre 100 km, infine se vi accontentate di 330 km di autonomia. Per fare un paragone: Corsa a benzina viaggia senza rifornire anche per 800 km, Corsa diesel oltrepassa i 1.000 km. Senza contare il prezzo, ma a quello corre incontro l'ecobonus.

TRASMISSIONE La piattaforma di derivazione Peugeot-Citroen porta con sé anche l'automatico sequenziale a 8 rapporti AT8, un cambio molto gradevole che tuttavia è associato di serie solo a Corsa 1.2 turbo 131 cv, e in opzione a Corsa 1.2 turbo 101 cv. Il 1.2 aspirato trasmette potenza alle ruote (anteriori) attraverso un manuale a 5 marce, mentre 1.2 turbo 101 cv e 1.5 diesel pescano di base il manuale a 6 velocità. Ad ogni motore, il suo cambio (o quasi).

ALLESTIMENTI E qui viene la parte divertente. Nuova Opel Corsa è provvista sin dall'equipaggiamento base (Edition) di alzacristalli elettrici, climatizzatore, 6 airbag, computer di bordo, rilevatore segnali stradali e stanchezza conducente, limitatore di velocità, Lane Keep Assist, sensore anticollisione e rilevamento pedoni. La Elegance (+1.500 euro) aggiunge cerchi in lega leggera da 16 pollici, proiettori a LED, luci soffuse in abitacolo, display Multimedia Touch 7”, sensore luci e pioggia con specchio interno fotosensibile. Su Corsa GS Line (stesso prezzo della Elegance), infine, anche sedili e pedaliera sportivi e modalità di guida Sport. Una Corsa più sbarazzina (ma comunque affatto povera) o accessoriata fino ai denti: a voi la scelta. PREZZI Scelta che dipende anche e soprattutto dalla capacità di spesa. Corsa 1.2 parte da 15.550 euro (ora in promo a 11.550 euro, rate da 136 euro al mese), Corsa 1.2 turbo chiede mille euro in più (16.650 euro), Corsa 1.5 diesel altri mille euro (17.550 euro). Corsa 1.2 turbo GS Line, cioè la variante da 131 cv, è a catalogo a 20.750 euro, ma ha il cambio automatico AT8. Corsa-e? Da 29.900 euro, ma con l'ecobonus il prezzo può calare anche fino a 23.900 euro. E in certe regioni (vedi Lombardia) il contributo supplementare fino a 8.000 euro può abbassare la soglia anche a 15.900 euro. Per ora è tutto, buona Corsa al nuovo acquisto.