Autore:

Lorenzo Centenari

VECCHIA MANIERA Perché d'accordo l'elettrica, così ecologica e così tecnologica. Ma il pubblico ancora chiede utilitarie con bielle e pistoni, e così dopo la virtuosa Corsa-e, da Opel giungono le informazioni su nuova Corsa a combustione interna. Cioè quella che (almeno inizialmente, almeno alle nostre latitudini) assorbirà la stragrande maggioranza delle vendite. Ce n'è di due gusti: benzina e diesel. Sì, su Corsa il diesel sopravvive.

CORSA BENZINA Apre le danze il 3 cilindri da 1,2 litri di origine PSA, livelli di potenza da 75 cv (in versione aspirata), oppure da 100 cv e 130 cv nel caso delle unità sovralimentate. Che spingono, altroché se spingono: il 1.2 turbo benzina ha la caratteristica di pescare la coppia già a regimi di rotazione molto bassi, col 95% della forza che si esprime tra i 1.500 e i 3.500 giri. Come diretta conseguenza, in formato 130 cv nuova Opel Corsa raggiunge la velocità massima di 208 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi.

CORSA DIESEL Dunque il caro vecchio gasolio continuerà a bruciare anche sotto il cofano di Opel Corsa sesta maniera. Al lancio, il 4 cilindri da 1,5 litri sempre di fabbricazione PSA: 100 cv di potenza, 250 Nm di coppia, omologazione Euro 6d-temp (catalizzatore SCR e filtro antiparticolato), consumi da dimenticarsi il nome del benzinaio di fiducia (3,3 l/100 km nel ciclo combinato).

TRASMISSIONI Opel Corsa 1.2 75 cv è associata esclusivamente a cambio manuale a 5 marce, mentre per il 1.2 100 cv la scelta è duplice: cambio meccanico a 6 marce o cambio automatico a 8 rapporti con levette al volante, nient'altro che il noto e apprezzatissimo EAT8 che già equipaggia i modelli Peugeot, Citroen e DS. Sul 1.2 130 cv, infine, l'automatico a 8 marce è di serie. Il 1.5 diesel è associato al manuale a 6 rapporti, non è chiaro se anche il sequenziale verrà offerto in opzione.

ALLESTIMENTI Tre i livelli progressivi di configurazione degli interni. Opel Corsa Edition il nome dell'allestimento di ingresso: per un ambiente più confortevole, equipaggiamento Elegance. Al vertice dell'offerta è Corsa GS Line, l'edizione più sportiveggiante della compagnia. Per un modello, nuova Opel Corsa, che con un peso attorno ai 1.000 kg sarà un'automobilina tutta da guidare.