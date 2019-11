UN SUCCESSO LUNGO 37 ANNI Con la sesta generazione presentata lo scorso agosto, nuova Opel Corsa 2019 (per l'anagrafe, Opel Corsa 2020 vista la commercializzazionea fine anno) cambia radicalmente per confermarsi come vettura più venduta della Casa tedesca che, ricordo, ha totalizzato qualcosa come 13,6 milioni di esemplari venduti complessivamente dal 1982. Bestseller del segmento B, quello delle compatte intorno ai quattro metri, la Corsa si rilancia alla grande presentandosi, quindi, ai nastri di partenza forte di contenuti innovativi sia sotto il profilo stilistico sia tecnologico. La macchina è frutto della collaborazione con il Gruppo PSA, che detiene il brand Opel dal 2017, ed è costruita sulla piattaforma CMP. Destinata ai modelli di segmento B/C e, soprattutto, usata per motorizzazioni a benzina, diesel ed elettriche. La Corsa, per esempio, condivide il DNA con la nuova Peugeot 208 e la Citroen C3 Aircross, ma arriveranno altri esemplari nel corso dei prossimi anni.

COME È FATTA Ok la piattaforma… multitasking, ok i contenuti tecnologici condivisi, ma la macchina deve anche piacere e sotto questo aspetto, non ho dubbi che la nuova Corsa otterrà consensi. Ha un design ricercato, ma che non si distacca da elementi estetici legati alla tradizione della Casa tedesca, anzi li evolve in maniera coerente. Mi spiego meglio. Rivedo in lei i piacevoli tratti somatici dell’Astra di ultima generazione, ma anche di altri modelli della casa, contenuti in un pacchetto secondo me più attuale. Sarà per le misure compatte (la nuova Corsa è lunga 406 cm, larga 177 cm e alta 143 cm), ma la tedeschina mi piace, esattamente come quando in gioventù la biondina di Francoforte in vacanza sul lago mi faceva girare la testa… Torno a bomba sull’altra “tedeschina”, quella di Opel. Il frontale è delineato da un taglio quasi orizzontale con la mascherina sottile e i proiettori (anche Matrix LED, opzionali 600 euro) che si integrano con il fascione paraurti dal taglio elegante o sportivo a seconda dell’allestimento scelto e grazie alla grande presa d’aria inferiore per il raffreddamento del motore. Bella davanti, ma bello anche il profilo e bella la coda, perché la nuova Corsa esprime personalità da qualunque lato la guardo. La linea di cintura dritta, che si chiude appena sollevata nel montante C (per la verità un po’ largo), il lunotto molto inclinato e lo spoiler la fanno assomigliare quasi a una piccola coupé, pur non avendo il padiglione così piegato verso il posteriore. L’effetto ottico è ben riuscito e il tetto di colore contrastante (optional 500 euro) aiuta a snellire la silhouette, ma la visibilità non è da prima della classe. Insomma, trovo che la vettura abbia una linea quasi atletica grazie anche ai suoi fianchi robusti, evidenziati dai cerchi in lega leggera da 16” o 17” e mi piacciono anche i fanali posteriori, anch’essi a LED, che sconfinano nella sagoma del portellone, per un ultimo colpo d’occhio stilisticamente azzeccato.

ABITACOLO PREMIUM CLASS Come fuori, anche dentro la nuova Opel Corsa mostra tutta la sua personalità. Parto dall’analisi generale e mi trovo a descrivere un abitacolo rivoluzionato rispetto a prima. Sembra quasi una macchina di ben altro livello. In occasione della sua presentazione statica ho potuto toccare con mano materiali e accoppiamenti: tutto in rigorosa precisione… teutonica. Poche le plastiche rigide al tatto e in punti più nascosti come la parte bassa del tunnel centrale, ma soprattutto zone morbide e piacevoli da sfiorare, oltre a rivestimenti in tessuto robusto, che non danno l’impressione di rovinarsi presto. Gli allestimenti, Elegance più raffinato e GS Line più sportivo, differiscono per alcuni dettagli, in primis i sedili (più rigidi e profilati sulla seconda) e il colore delle finiture in abitacolo, che sulla GS Line sono rosse. Metto l’occhio sulla plancia e ritrovo quel design lineare e definito che m’intriga. Sarà per il profilo orizzontale, che la divide in due da destra a sinistra, quasi un “fil rouge” a richiamare lo stile dell’avantreno. La strumentazione può essere completamente digitale oppure analogica e c’è un display touch a centro plancia, da 7” o da 10” in optional (850 euro). L’effetto visivo è di grande impatto nonostante lo siano anche le impronte lasciate sullo schermo. Questa è l’interfaccia (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) per dialogare con la vettura, quindi è inevitabile toccare spesso il display. Il mio consiglio è di evitare il fast food prima di partire… Invece, trovo intelligente e pratica la scelta di usare tasti fisici per regolare climatizzatore e autoradio, scorporandoli dal sistema infotainment a sfioramento, un accorgimento che mi permette di ridurre la distrazione quando devo usarli e fermo restando che alcuni sono replicati sulle razze del volante. Alla base del tunnel, trovo una vaschetta per alloggiare il telefono e ricaricarlo in modalità wireless (optional 150 euro). Una comodità alla quale non potrete rinunciare dopo averla provata. Infine, a testimoniare la stretta parentela con i modelli Peugeot, c’è la leva del cambio automatico, uguale a quella di 208, ma anche di altri modelli del Gruppo PSA.

DENTRO COMODI IN QUATTRO Nella progettazione di una vettura da città lunga quattro metri lo spazio è uno degli elementi sottoposti a maggiore attenzione. Recuperare un centimetro in lunghezza o larghezza è tanto arduo quanto fondamentale e la Corsa non si sottrae a questa teoria. Ho fatto questa premessa perché appena seduto davanti mi sono reso conto di come la tedesca sia accogliente, di centimetri qua ce ne sono. La regolazione dei sedili mi permette di ricavare una posizione confortevole e il sostegno dello schienale non mi fa affaticare anche dopo qualche ora trascorsa seduto. In più, vedo bene la strada per tenere sotto controllo quello che accade davanti a me e apprezzo il bracciolo centrale (di serie sulla Elegance) per appoggiare il gomito e riposare un po’ il braccio. La strumentazione digitale è configurabile e ricca di informazioni per la guida, comprese le indicazioni del navigatore satellitare opzionale (450 euro). Il display touch sulla plancia è abbastanza semplice da gestire anche se, come al solito con questo genere di interfacce, bisogna fare un po’ di pratica. La carrozzeria cinque porte mi consente di accedere al divanetto posteriore con pochi sacrifici e una volta seduto mi accorgo che lo spazio è più adeguato a due anziché tre passeggeri. Un adulto di oltre 1,75 metri di altezza si troverà con le ginocchia che sfiorano i sedili dinanzi a sé, nonostante l’incavo dello schienale e anche in larghezza non si possono fare miracoli. Buona la disponibilità di volume del bagagliaio con 309 litri che diventano 1.120 nella configurazione massima, reclinando lo schienale posteriore nella modalità 40:60.

PRIMI ARRIVI A NOVEMBRE ECCO I PREZZI La nuova Opel Corsa è disponibile oggi con due motorizzazioni – benzina e diesel – e in tre allestimenti ovvero Edition, Elegance e GS Line. Per l’elettrica bisogna attendere fino a primavera 2020. La condivisione con i modelli del Gruppo PSA si riflette anche sui motori. Infatti, la vettura monta un tre cilindri benzina da 1,2 litri Euro 6 in tre configurazioni di potenza: aspirato da 75 CV e 118 Nm e turbo da 101 CV e 205 Nm oppure 131 CV e 230 Nm. Infine, c’è il quattro cilindri turbodiesel Euro 6d-Temp da 1,5 litri per 102 CV e 230 Nm. Di serie, per tutte, troviamo fra gli altri alzacristalli elettrici, climatizzatore, 6 air bag, computer di bodo, rilevatore segnali stradali e stanchezza conducente, limitatore di velocità, Lane Keep Assist, sensore anticollisione e rilevamento pedoni. La Elegance aggiunge cerchi in lega leggera da 16”, proiettori a LED, luci soffuse in abitacolo, display Multimedia Touch 7”, sensore luci e pioggia con specchio interno fotosensibile. Per la GS Line ci sono anche sedili e pedaliera sportivi e modalità di guida Sport. In allestimento Edition i prezzi variano da 15.550 euro per la 75 CV manuale a 18.150 euro della 101 CV automatica EAT8, nelle stesse motorizzazioni si passa alla Elegance, che va da 17.150 euro a 19.750 euro, per finire alla più sportiva GS Line con listino da 18.850 a 20.750 euro. A seconda delle versioni, la turbodiesel passa da 17.550 a 19.150 euro. Dopo averla descritta per filo e per segno, non mi resta che mettermi al volante della nuova Opel Corsa. Lo farò tra pochi giorni e sono ansioso di metterla alla prova per capire come si comporta su strada e se potrà lanciare la sfida alle numerose rivali in questo segmento. Restate connessi, appena termino il test drive vi aggiorno su tutto.