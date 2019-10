Autore:

Alessandro Perelli

ARRIVA NEL 2021 Appassionati del mondo rally preparatevi a un cambiamento epocale. Si, perché Opel ha ormai messo a calendario l’arrivo della sua 100% elettrica da rally. Si tratta della nuova Corsa e-Rally, che faceva bella mostra di sé anche al Salone dell’Auto di Francoforte lo scorso settembre e che abbiamo presentato anche noi di Motorbox proprio in occasione della rassegna tedesca. La nuova auto da corsa elettrica della Casa tedesca, alimentata da una batteria da 50 kWh, è in fase di avanzato collaudo presso il Test Center di Dudenhofen, in modo che soddisfi del tutto gli elevati standard tecnici e di sicurezza richiesti dal regolamento della Coppa Opel e-Rally ADAC. Il debutto della prima coppa del mondo di rally per auto elettriche è previsto, in realtà, verso la fine dell’estate 2020.

MOTORE DA 136 CV Ma la prima stagione della Coppa includerà almeno otto eventi anche nel corso del 2021, principalmente nell'ambito del campionato tedesco Rally (DRM). La Opel Corsa e-Rally sarà pronta per quella data e si butterà nella mischia del monomarca Opel forte di un motore da 136 CV e 260 Nm. Il programma finale del campionato dovrebbe essere annunciato al Motor Show di Essen (30 novembre - 8 dicembre 2019). Nel frattempo, la Opel Corsa-e Rally e il relativo programma di gare dell'ADAC Opel e-Rally Cup saranno presentati ai partecipanti e alla stampa il prossimo fine settimana (18-19 ottobre), in occasione delle finali di stagione DRM 2019, che si terranno sulle strade di Freyung, nella Bassa Baviera. L'auto da corsa elettrica di Opel sarà esposta in entrambi i giorni di gara.