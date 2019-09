Autore:

Alessandro Perelli

B-SUV IN RAMPA DI LANCIO Opel è in pieno rinnovamento della gamma – ultima in ordine di tempo, la Corsa – e all’appello mancano sempre meno modelli da sostituire. Uno di questi è la Mokka X, il Suv compatto di segmento B che in passato ha ottenuto un buon successo di vendite in tutta Europa (qui, la nostra anticipazione). Però, rumors vicini a Opel ci danno notizia quasi certa che dalla prossima estate anche la Opel Mokka X, sarà aggiornata (o meglio, rifatta ex novo…) facendo ricorso alle piattaforme costruttive condivise con gli altri modelli attuali e futuri del Gruppo PSA (che ha acquisito Opel nel 2017). Il B-Suv Mokka X 2020 – precisa AutoBild, che ha diffuso le immagini del design e che riprende molto da vicino le linee del concept GT X Experimental – sarà costruito a partire dalla piattaforma CM (Common Modular) che è la stessa della nuova Corsa, ma anche di diversi modelli Citroen, DS e Peugeot dei segmenti B e C.

ANCHE UN MOTORE 100% ELETTRICO Sotto al cofano del futuro Suv compatto di Opel compariranno, oltre alle motorizzazioni benzina e diesel condivise con quelle della Corsa appena presentata, anche un powertrain 100% elettrico. L’unità avrà una potenza di 136 Cv e una coppia di 260 Nm, che si traducono in un'accelerazione dichiarata analoga a quella della e-Corsa (8,1 secondi), per un’autonomia di 350 km. La e-Mokka cambierà – e di molto – anche l’aspetto, perdendo quello fino a oggi conosciuto da vero e proprio Suv a favore di una linea più da crossover, per affiancarsi al Grandland X plug-in hybrid a rafforzare l'offerta della gamma elettrificata di Opel. Il programma di rinnovo della Casa di Ruesselsheim procede, così, a passo spedito verso l’ottimizzazione di tutte le piattaforme costruttive, con due architetture modulari al posto delle nove precedenti. Al momento mancano all’appello del rinnovamento le piccole Adam e Karl, la Zafira Tourer e la convertibile Cascada. Intanto, il rilancio di Opel è in pieno progresso e il costante arrivo di nuovi modelli conferma che il matrimonio con il Gruppo PSA sta funzionando molto bene.