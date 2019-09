Autore:

Marco Rocca

METTI UN GIORNO... E' piccola, compatta ma super spaziosa. La Opel Crossland X 2019 è l'ideale per muoversi con agilità in città ma senza rinunciare alla capacità di carico. Grazie alla panca scorrevole di 15 cm si può ampliare il vano di carico da 410 a 520 litri in configurazione 5 posti. La seduta alta rende facile e intuitiva la guida in città. E poi il piccolo 3 cilindri aspirato da 82 cavali è l'alleato ideale in città con consumi nell'ordine dei 6 litri per 100 km nel ciclo misto. Ecco la mia prova della Crossland, con un piccolo disturbo che si chiama Giulia. Volete vedere come è andata? Play sul video qui in basso.