Siete pronti per dire addio alla Ford Fiesta? Io no, ma purtroppo...

Certi addii fanno più male di altri. E molto in alto nella mia scala personale ci metto quello alla Ford Fiesta, per cui l'Ovale Blu ha confermato l'imminente uscita dalla gamma. La produzione terminerà nel giugno 2023 e da quanto è dato sapere non è previsto di rimpiazzarla, lungo la strada verso l'elettrificazione totale. Qui sotto il video celebrativo appena pubblicato da Ford stessa su YouTube, con tutte le generazioni del modello succedutisi negli anni.

INDIMENTICABILE Come forse saprete, la piccola Ford è stata per me un'autentica rivelazione, tanto che l'anno scorso l'ho nominata mia personalissima auto dell'anno, dopo averla passata ai raggi X in una prova su strada di lungo periodo e averla messa a confronto con le rivali di categoria. Non di meno il mercato parla chiaro: i crossover piacciono di più e il successo di Ford Puma ne è un lampante esempio. Puma che nel 2024 verrà declinata anche in versione full electric (come anticipato nel video) e che almeno inizialmente rimarrà da sola a presidiare il segmento delle auto compatte.

Nuova Ford Fiesta 2021: tutta la gamma

DICE IL PRESIDENTE Gli stabilimenti di Colonia, in Germania, dove ora viene costruita la Fiesta, faranno spazio per i nuovi modelli elettrici (Ford ha in lancio un nuovo crossover BEV già nel 2023), così da assecondare le dichiarazioni del presidente di Ford Europe Martin Sander: ''Alla Ford in Europa, stiamo accelerando i nostri sforzi per puntare sull'elettrificazione con le nostre auto rese completamente elettriche entro il 2030 e tutti i veicoli della nostra gamma Ford entro il 2035''.

Nuova Ford Fiesta 2021: 3/4 posteriore

STOP & GO All'inizio di quest'anno Ford aveva sospeso gli ordini per la sua Fiesta appena aggiornata, insieme a quelli della Focus, citando problemi nella catena di approvvigionamento. Sia la Fiesta sia la Focus sono poi tornate in vendita e nei prossimi mesi saranno ancora disponibili. Come dire che per comprarne una c'è ancora tempo. Io ci farei un pensierino.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/10/2022