Ford punta alla transizione: la famiglia BEV si allarga con un crossover, ma poi...

PAROLA D’ORDINE: TRANSIZIONE Ford manda in pensione modelli storici come la Fiesta e la Focus per concentrarsi su auto più moderne, che oggi rispondono alle differenti richieste del pubblico, mettendo in agenda una serie di veicoli elettrici che daranno slancio alla Casa americana nei prossimi anni di transizione. La Mustang Mach-E ha aperto le danze ma il costruttore dovrebbe ufficializzare l'arrivo di un nuovo crossover elettrico nel marzo 2023, secondo quanto riportato dal sito web tedesco di notizie automotive Automobilwoche. Il nuovo arrivato ha fatto una fugace apparizione alla fine dell'anno scorso, quando Martin Sander di Ford Model & Europe ha condiviso una sua immagine teaser tramite Twitter.

Piano di elettrificazione Ford: il crossover BEV potrebbe debuttare nel 2023PARTNERSHIP STRATEGICA L'imminente EV è il risultato dell'alleanza della casa automobilistica con Volkswagen, che finora ha dato vita al nuovo Amarok (basato sul pick-up Ranger), giusto per citarne uno. Costruita sulla piattaforma MEB (Modular Electric Drive Matrix) del gruppo VW, la nuova Ford EV sarà probabilmente strettamente connessa alla Volkswagen ID.4, di dimensioni simili. Pertanto, possiamo aspettarci che la versione dell’Ovale Blu utilizzi le stesse configurazioni elettriche della cugina tedesca. Il crossover Ford dovrebbe entrare in produzione nello stabilimento di Colonia, in Germania, dove un tempo usciva dalle catene di montaggio la defunta Fiesta. Sander ha aggiunto che questo sito produttivo si concentrerà sulla costruzione di modelli elettrici Ford ''con componenti provenienti da Volkswagen'' e lo stabilimento di Valencia non utilizzerà la piattaforma MEB. ''Useremo una piattaforma puramente elettrica a Valencia. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro quando ciò accadrà e quali modelli costruiremo lì'', ha aggiunto.

Piano di elettrificazione Ford: il manager Martin Sander toglie i veli da un crossover

OLTRE UN MILIONE DI BEV IN CINQUE ANNI Entro il 2028, Ford prevede di produrre circa 1,2 milioni di auto elettriche basate sull'architettura MEB di VW. Ciò si collega all'obiettivo del marchio americano di vendere 600.000 BEV all'anno in Europa entro il 2026. E mentre Sander ammette che lavorare con VW ha risparmiato a Ford molto tempo di sviluppo (almeno due anni), sembra che la casa automobilistica voglia ridurre la sua dipendenza dalla Casa di Wolsburg e costruire i suoi veicoli elettrici da zero. ''Probabilmente non avremo bisogno di alcun aiuto esterno neanche nell'area del software e siamo molto fiduciosi che raggiungeremo i nostri obiettivi'', ha aggiunto Sander. Ma per Sander, la pianificazione del futuro elettrico di Ford Europa va oltre lo sviluppo di nuovi veicoli a batterie.

Piano di elettrificazione Ford: il SUV a batterie Mustang Mach-EMUSTANG MACH-E APRE LA STRADA AI BEV Come accennato, un rimpasto ha visto l'azienda mettere la parola fine alla produzione di modelli storici come Fiesta e Focus per dare la priorità ai prodotti futuri. Non è saggio occupare ogni segmento e Ford lo sa. Pertanto, sarà necessario rivedere l’intera catena produttiva e impianti come quello di Saarlouis saranno abbandonati. ''Le capacità dei nostri stabilimenti di Colonia, Valencia e Craiova per la produzione di automobili coprono le nostre esigenze per l'Europa'', ha osservato Sander. Finora, la casa automobilistica ha avuto un grande successo con la Mustang Mach-E, ma ha bisogno di espandere rapidamente la sua gamma elettrica se ha la possibilità di battere competitor del calibro di Tesla e VW. Veicoli come il prossimo crossover fanno parte di una strategia per il successo elettrificato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/01/2023