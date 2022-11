Ford lancia il test drive di 48 ore per Mustang Mach-E

Due giorni per scoprire e sperimentare la mobilità elettrica, all’insegna della sostenibilità e del divertimento. Ford lancia il ''2Day Drive Mustang Mach-E'': un programma di test drive che consente di provare il SUV sportivo dell’Ovale Blu nella propria quotidianità per 48 ore. L’iniziativa è estesa a tutto il territorio italiano e consente ai partecipanti di conoscere da vicino tutti i vantaggi della guida a zero emissioni di Mustang Mach-E (qui la nostra prova video della versione GT).

Ford Mustang Mach-E: il 3/4 frontale

COME ADERIRE Per prendere parte al programma di prova, basta compilare il form di iscrizione, disponibile a questo link. Una volta inviata la richiesta, gli iscritti saranno ricontattati da Ford per un appuntamento presso il dealer più vicino per il ritiro della vettura e l’avvio del long test drive. Alla consegna, uno specialista di Mustang Mach-E fornirà ai ''tester'' tutti i consigli utili su modalità di ricarica, sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di bordo. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far provare la vettura elettrica nella quotidianità, facendo toccare con mano tutti i benefici legati alla guida di un’auto a batterie in città: dall’accesso alle zone a traffico limitato fino al parcheggio gratuito su strisce blu (in specifiche città).

Ford Mustang Mach-E: gli interni

ESPERIENZA ELETTRIZZANTE Grazie al sistema di infotainment SYNC 4A, poi, è possibile neutralizzare l’ansia da ricarica creando un itinerario di viaggio comprensivo di soste per il ''rifornimento''. Alle colonnine superfast Mach-e recupera 119 km di autonomia in 10 minuti. ''2Day Drive Mustang Mach-E'' rappresenta dunque un’ottima soluzione per fare piazza pulita di dubbi e incertezze sulla guida elettrica, senza dimenticare che si tratta sempre e comunque di una Mustang pensata per gli amanti delle alte prestazioni.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/11/2022