Ford F-250 MegaRaptor 7: cattivissimo fuori, super ospitale dentro

Per fare posto a 7 adulti, il super pickup di Megarexx...non è più un pickup. Ecco come un tuner USA trasforma l'F-250 Super Duty

Quando prima ancora che un grande pick-up, sogni un pick-up grande. Fuori e dentro. Fratello maggiore del best seller Ford F-150, il mastodontico Ford F-250 Super Duty è pur sempre sprovvisto della terza fila di sedili. A rimediare ci ha pensato allora Megarexx Trucks, azienda del North Carolina che di mettere le mani addosso ad un pick up, per quanto grande possa essere, non ha affatto paura. Da F-250 a MegaRaptor 7, il passo è breve. Era sufficiente aggiungere due seggiolini nel cassone. Era sufficiente, ma non abbastanza.

VELOCI-RAPTOR Nuovo Megarexx MegaRaptor 7 aggiunge essenzialmente alcuni degli ingredienti più interessanti dell'F-150 Raptor al più grande F-250. Del primo, preleva il motore. Accoppiato a trasmissione automatica a 10 velocità, sotto il cofano alloggia l'originale V8 turbodiesel Power Stroke da 6,7 litri, potenza nominale di 475 CV e coppia di 1.423 Nm. Cifre ben al di sotto del folle Raptor R, ma comunque più che sufficienti - diciamo così - per vincere l'inerzia.

SCHIACCIASASSI Gli aggiornamenti in chiave F-250 interessano semmai il telaio. Nuove molle elicoidali progressive Icon da 4,0 pollici nella parte anteriore, molle a lamelle multiple da 5,0 pollici al posteriore, bumper posteriori regolabili, doppi stabilizzatori di sterzo Icon e una lunga lista ancora di accessori che fanno di MegaRaptor 7 un mezzo a prova di...tutto, tranne che di centro storico.

SETTE SOTTO UN TETTO Quindi arriviamo all'intervento più ovvio, cioè il montaggio di una terza fila. Anziché allungare l'interasse per ospitare due porte extra, manovra eccessivamente complessa, Megarexx ha invece sistemato i sedili supplementari direttamente nel cassone, opportunamente rivestito in moquette. Quindi ha poi costruito un baldacchino removibile in fibra di vetro. Buon per i passeggeri, un po' meno per il carico di materiali: così conciato, MegaRaptor 7 rinuncia di fatto alla funzione di trasporto cose.

COME A CASA VOSTRA In compenso, gli abitanti di MegaRaptor 7 hanno a disposizione un sistema audio a 10 altoparlanti Bang & Olufsen, il climatizzatore bi-zona, i sedili (anteriori) riscaldati e ventilati. I potenziali ospiti di terza fila saranno a loro volta lieti di sapere che i sedili a loro dedicati sono pieghevoli elettricamente e dal comfort non banale, essendo stati sradicati da Ford Expedition. Interessato? Prima, prendi le misure al tuo garage e calcola almeno 6 metri.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/01/2023