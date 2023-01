Non solo Cybertruck: RAM presenta il pick-up elettrico 1500 Revolution

Dal palcoscenico del Consumer Electronic Show 2023 di Las Vegas il marchio RAM di Stellantis ha presentato il concept elettrico a batteria RAM 1500 Revolution, che anticipa l’arrivo della casa americana nel segmento dei pick-up elettrici. Un segmento praticamente sconosciuto dalle nostre parti, ma dove si combatterà - almeno oltreoceano - una delle battaglie cruciali per il settore delle auto elettriche, e che vedrà sfidarsi modelli come Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning e il redivivo Hummer, che si prepara a tornare in versione 100% green.

RAM 1500 Revolution, i gruppi ottici anteriori

Non siamo noi a essere sgarbati, è proprio RAM che definisce in questo modo la carrozzeria del suo concept elettrico, con le lettere del badge anteriore illuminate e animate, su cui convergono i gruppi ottici full LED a forma di diapason. Le portiere si aprono ad armadio (una soluzione che probabilmente non troverà spazio nella versione di serie), così come la ribaltina posteriore: grazie al pavimento allungabile si ottiene un vano di carico ancora più ampio. La protezione sottoscocca è integrata nei fascioni paraurti, così come i ganci di traino a filo carrozzeria.

RAM 1500 Revolution, visuale dall'alto

QUANTA CORRENTE! Tanti gli elementi “elettrificati” dell’auto: le maniglie delle portiere a filo, le pedane laterali e il diffusore posteriore, lo sportello della presa di ricarica sul lato guida e il cofano anteriore, che si apre su un frunk di dimensioni particolarmente generose. Piccoli gli specchietti laterali, stampati in 3D e che integrano videocamere digitali che riprendono l’ambiente circostante (altra soluzione che nel modello di serie verrà probabilmente sostituita da specchietti tradizionali). Gli pneumatici da 35 pollici sono montati su cerchi da 24 pollici con coprimozzo che si illumina e rimane in posizione orizzontale. Il RAM 1500 Revolution è costruito sulla piattaforma modulare STLA Frame che il gruppo Stellantis utilizzerà per tutti i suoi nuovi modelli elettrici: una soluzione che ha permesso di aumentare la lunghezza della cabina e regalare più spazio a bordo per gli occupanti, senza ridurre quella del cassone.

RAM 1500 Revolution, il posto guida

L’abitacolo di RAM 1500 Revolution ruota attorno al concetto di “one space environment”, che potremmo tradurre artigianalmente - e scherzosamente - in “monolocale”, uno spazio unico nel quale prevedere diverse configurazioni per gli interni, per allestire una postazione di lavoro (girando di 90° i sedili anteriori, rimuovendo la console centrale e trasformando i braccioli in piano di lavoro) oppure accogliere comodamente un’intera famiglia. Flessibile la capacità di carico, con il sistema Ram Track che prevede binari e attacchi scorrevoli sia nel frunk sia nel cassone. Il vetro elettrico centrale permette di creare uno spazio (che prosegue nel cofano anteriore) che permette di collocare oggetti lunghi fino a 5,5 metri di lunghezza.

RAM 1500 Revolution, il cassone allungabile

SCHERMO MOBILE All’interno del concept RAM 1500 Revolution torna il motivo a diapason sulla plancia simmetrica, che al centro ospita un grande display touch con due monitor vicini, uno dedicato all’infotainment e uno alla climatizzazione. Particolarità del secondo schermo è che può essere configurato in tre modalità di visualizzazione, nonché rimosso e spostato in diverse zone del veicolo. Anche lo schermo superiore può scivolare sul sistema di binari di Ram.

RAM 1500 Revolution, il doppio schermo centrale

QUANTA TECNOLOGIA! Il volante a forma quadrata integra sensori capacitivi nella corona che rivelano la presenza delle mani del conducente, le alette parasole e il grado di opacità del tetto in vetro si regolano con degli swipe (come sui cellulari). High tech anche lo specchio posteriore, che comprende una videocamera posteriore intelligente per la visione a 360 gradi, altoparlanti e ricevitori compatibili con Alexa e Siri. Da ultimo, davanti al guidatore viene proiettato un head-up display con realtà aumentata.

RAM 1500 Revolution, i sedili posteriori

SOSTENIBILITÀ I rivestimenti in plastica di plancia e console sono nel materiale Greyslate Nanostone, leggero e resistente, mentre i sedili sono in pelle Apple, sottoprodotto dell’industria delle mele non testato sugli animali. Ancora, il pavimento è in gomma e particelle di sughero riciclate.

TI SEGUE OVUNQUE VAI Tra le tante soluzioni tecnologiche di bordo, la più intrigante si chiama Shadow Mode, e permette al veicolo di seguire passo passo il conducente che ci cammina davanti, tenendosi a distanza di sicurezza e servendosi di sensori e di videocamere per scansare gli ostacoli.

RAM 1500 Revolution, visuale laterale

Nessun dato tecnico ufficiale per quanto riguarda la potenza dei motori, uno per asse, e della capacità delle batterie (e quindi, dell’autonomia). Stellantis si è limitata a dire che la piattaforma STLA supporta la ricarica rapida da 800 volt in corrente continua fino a 350 kW, per ricaricare 150 km in meno di 10 minuti. La meccanica prevede inoltre trazione integrale e quattro ruote sterzanti con un angolo fino a 15 gradi, per avere una maggior manovrabilità nei parcheggi e una miglior tenuta di strada ad alta velocità. Pneumatiche le sospensioni, con tre modalità di regolazione.

RAM 1500 Revolution, il frontale

La versione di serie del Ram 1500 Revolution entrerà in produzione a partire dal 2024, e sarà solo il primo di una serie di veicoli elettrici ed elettrificati della casa americana.