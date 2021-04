TRASFORMAZIONE Dopo la presentazione ufficiale di Hummer EV pick-up (qui l'approfondimento), GMC ha diffuso alcuni dettagli sul nuovo Hummer EV SUV. L’ultima versione in salsa Sport Utility del celebre maxi-fuoristrada a stelle e strisce sbarcherà negli Stati Uniti non prima del 2023. Il nuovo SUV a batterie offrirà dunque a GMC la possibilità di dire la sua in un segmento ormai piuttosto affollato, dove figurano contendenti decisamente agguerriti come Rivian R1S e Tesla Cybertruck (qui tutto quello che c’è da sapere sul nuovo pick-up di Elon Musk).

SUV ESTREMO Basato sulla stessa piattaforma elettrica alla base della variante pick-up, Hummer EV SUV sfrutta la batteria agli ioni di litio come elemento portante. Secondo GMC, ciò garantisce maggior sicurezza in caso di urto, conferendo alla carrozzeria quella rigidezza indispensabile per sopportare l’off-road estremo. Il SUV è circa 50 centimetri più corto della cugina pick-up con un passo ridotto di 23 centimetri - il che dovrebbe rendere la BEV (Battery Electric Vehicle) più manovrabile e più adatta ai fondi accidentati. Tutto ciò ha permesso inoltre di aumentare del 27% l’angolo di attacco, portandone l’incidenza a 49,6 gradi (49,0 per quello di uscita), 34,4 gradi invece per quello di dosso. Stando ai dati forniti da GMC, la nuova Hummer è in grado di superare pendenze nell’ordine del 60%.

CRABWALK Sotto il punto di vista estetico, Hummer EV SUV è equipaggiato con cerchi lega da 22 pollici, pneumatici da fuoristrada Goodyear e sospensioni pneumatiche adattive. Quest’ultime aumentano l’altezza da terra con un’escursione massima di 15 centimetri, per affrontare in scioltezza anche l’off-road più impegnativo! Di serie su tutte gli allestimenti l'innovativo sistema a quattro ruote sterzanti e la funzione ''Crabwalk'' (qui tutto i dettagli), che consente alle ruote anteriori e posteriori di sterzare nella stessa direzione alle basse velocità, in maniera tale da muoversi in diagonale anche sugli ostacoli più impervi - la top di gamma Edition 1 dispone inoltre del torque vectoring, per una ripartizione ottimale della coppia sugli assali.

NUMERI DA CAPOGIRO Per i più avventurosi, GMC offre anche il pacchetto Extreme Off-Road che prevede: cerchi in lega da 18 pollici, pneumatici tassellati per terreni fangosi, protezioni sottoscocca extra, differenziali bloccabili e una gamma di telecamere sparse sul corpo vettura per la guida in fuoristrada. Hummer EV SUV full-electric monta un powertrain depotenziato da 830 CV, derivato del sistema propulsivo elettrico tri-motor che spinge la versione pick-up. La coppia massima tocca invece quota 15.590 Nm, per uno 0-100 coperto in soli 3,5 secondi.

RICARICA ULTRAFAST Il passo più corto implica una batteria ridotta, con autonomia complessiva che supera però i 480 chilometri. L’architettura di ricarica da 800 volt (la stessa di Porsche Taycan), dovrebbe consentire agli accumulatori di recuperare circa 160 chilometri in circa 10 minuti. All'interno, il SUV Hummer dispone di una console centrale ispirata al celebre H1, di un impianto stereo Bose, di un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e di un sistema di infotainment da 13,4 pollici - con tanto di database con mappe per il fuoristrada. Immenso il volume di carico, che offre 2.316 litri di capacità massima con i sedili posteriori ripiegati. La prima ad arrivare negli USA sarà la Edition 1, dal valore di 110.595 dollari, mentre la entry-level attaccherà il mercato a partire da 79.995 dollari.