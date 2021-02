IL VIDEO INVERNALE DELLA HUMMER ELETTRICA Vi abbiamo già parlato più volte del fatto che, dopo oltre dieci anni, sta ritornando la mitica Hummer. E che tornerà in versione 100% elettrica. Se i video che abbiamo visto finora presentavano l'auto nella sua versione realizzata in computer grafica, il nuovo breve teaser invernale condiviso da GMC sul suo profilo Twitter, ci mostra in azione un'auto ''in carne e ossa'' (per quanto in una versione ancora non definitiva).

This #FatTuesday, enjoy a powdered donut on us. Learn more about the world’s first all-electric supertruck, the revolutionary #GMCHummerEV. (Test vehicle shown).https://t.co/3c0eYAjXDA pic.twitter.com/1UozJJDGol — GMC (@GMC) February 16, 2021

I DETTAGLI DEL MEZZO Nel video (che vi mostriamo qui sopra) possiamo ammirare la nuova ''bestia'' elettrica divertirsi a sgommare sulla neve: tra le quattro ruote motrici e la potenza del mezzo sarà piuttosto facile realizzare evoluzioni impressionanti. Già ordinabile a partire da 112mila dollari, la nuova GMC Hummer elettrica arriverà nel 2023 e avrà un motore da 1000 CV per 15mila Nm di coppia. È prevista anche un'autonomia di oltre 560 km e una ricarica veloce da 160 km in dieci minuti. La sfida a Tesla e al suo Cybertruck è decisamente lanciata.