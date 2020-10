KING IS BACK Hummer è tornato. Il re dei truck americani, prodotto da GMC, è stato presentato nella nuova variante elettrica. Scopriamo Hummer EV Edition 1, la più potente versione con e4WD e 3 motori elettrici, nonché la prima ad arrivare sul mercato. In gallery, anche il video.

Il nuovo pickup elettrico GMC, nella versione top di gamma con 3 motori, offre una potenza di circa 1.000 CV e 1.900 Nm di coppia. Hummer EV è dotato di una funzione, Watts to Freedom - Libertà ai Watt - che libera la piena potenza del sistema di propulsione elettrica e consente uno 0-100 km/h nell'ordine dei 3 secondi. Nonostante le prestazioni da supercar, il pickup elettrico garantisce un' autonomia stimata di oltre 550 km. Con la ricarica rapida pubblica da 800 Volt - negli USA - l'Hummer EV può recuperare circa 160 km di autonomia in soli 10 minuti.

Hummer EV sarà anche il primo modello GMC a prendere in prestito il sistema SuperCruise da Cadillac: grazie a questa tecnologia potrà percorrere l'equivalente di oltre 320.000 km... a mani libere - sulla base delle mappe in dotazione - con Hummer che procede in modo autonomo, anche sorpassando i veicoli che incontra sul proprio cammino (vedasi video in gallery al minuto 1:54...). Non sarebbe Hummer, tuttavia, se non fosse anche un gran fuoristrada: ecco allora due sistemi, CrabWalk - del quale vi avevamo parlato qui - e Adaptive Air Suspension con Extract Mode.

FUORISTRADA CrabWalk non fa altro che rendere sterzanti tutte e quattro le ruote di Hummer, col pickup elettrico in grado di muoversi in diagonale, proprio come un granchio. L'Adaptive Air Suspension con Extract Mode, invece, permette di variare l'altezza di Hummer EV di 149 mm, per superare ostacoli particolarmente impegnativi. Gli pneumatici Goodyear Wrangler All Territory MT da 35'' - ma si possono montare gomme fino a 37'' - danno anche loro una mano nel superare ostacoli verticali alti fino a 45 cm o guadare corsi d'acqua di oltre 60 cm. Il sottoscocca di Hummer EV, invece, è stato dotato di pannelli in acciaio, che proteggono la parte bassa e in particolare i pacchi batterie da urti, nel fuoristrada più estremo. A completare il quadro ci sono le telecamere Ultravision - fino a 18 - che aiutano a vedere cosa accade fuori dal super SUV, e i widget per il fuoristrada, che mostrano sullo schermo informazioni quali angolo di beccheggio e rollio, pressione degli pneumatici, la coppia e molto, molto altro.

Materiali pregiati circondano il sistema infotainment di Hummer EV, dove troviamo un touchscreen da 13,4 pollici e un display del guidatore da 12,3 pollici. L'abitacolo termina con un finestrino posteriore in vetro e una copertura del cassone elettrico, entrambi di serie, così come il portellone posteriore MultiPro di GMC settabile su 6 posizioni. L'abitacolo di Hummer EV può poi assumere... sembianze diverse se si rimuovono i pannelli in vetro del tetto Infinity, che possono essere riposti nel bagagliaio anteriore.

Il prezzo base per l'Hummer EV negli USA parte dall'equivalente di circa 67.000 euro del modello a due motori, in arrivo nella primavera del 2024. Per il modello con in dotazione anche Adaptive Air Ride, Extract Mode e la funzione CrabWalk, in arrivo nella primavera del 2023, il prezzo lievita invece fino all'equivalente di circa 75.000 euro. Infine, la versione 3 motori, dotata anche di Torque Vectoring e Watts Freedom, sale fino a circa 84.000 euro, e arriverà nell'autunno 2022. Per chi freme troppo, invece, ci sarà Hummer EV ''Edition 1'' nei primi mesi del 2022: sistema a tre motori, guida autonoma Super Cruise con tre anni di servizio, surround e alta definizione, chiave digitale e altro ancora sarà proposto a circa 94.000 euro. Come ogni prima edizione che si rispetti, questa sarà caratterizzata da elementi esclusivi, come esterni bianchi, interni Lunar Horizon e una targhetta nell'abitacolo che riporta la dicitura Edition 1.