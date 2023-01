Dalla strada al cielo: Stellantis svela il taxi volante EV a CES 2023

MOBILITÀ AEREA ED ECOSOSTENIBILE Stellantis sta allargando ''significativamente'' i proprio raggio d’azione che è focalizzato per quasi la totalità dei suoi interessi nel campo automotive. Il colosso franco-italiano, infatti, ha avviato una collaborazione con l’americana Archer Aviation e al CES 2023 in corso a Las Vegas ha annunciato che la partnership prevede lo sviluppo di un progetto nel settore della mobilità aerea urbana, con le due società che lavoreranno insieme per la realizzazione di un aeromobile a elica chiamato Midnight. Il Midnight è un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) con carico utile fino a 454 kg, ideale per trasportare quattro passeggeri e un pilota. Sebbene il modello abbia solo 100 miglia (161 km) di autonomia, Stellantis e Archer hanno sottolineato che è stato ''ottimizzato per viaggi consecutivi a breve distanza di circa 20 miglia (32 km), con un tempo di ricarica di circa 10 minuti”.

Taxi volante elettrico Stellantis/Archer: una partnership per la mobilità aerea urbanaUNA PARTNERSHIP A 360° Ma l’accordo fra le due società non si ferma all’aeromobile, infatti, secondo i termini del contratto, Stellantis contribuirà con ''tecnologia e competenze di produzione avanzate, personale esperto e capitale per la partnership''. La Casa automobilistica lavorerà anche con Archer per realizzare un impianto di produzione a Covington, in Georgia, dove il Midnight dovrebbe entrare in produzione nel 2024. Ancora più importante, l'annuncio ha rivelato che l'obiettivo di Stellantis è quello di ''costruire in serie l'aereo eVTOL di Archer sulla base di un contratto in esclusiva''. Chiarita la posizione e la funzione dei due partner in questa società, possiamo affermare che Stellantis sta diventando un produttore di aeromobili.

VEDI ANCHE

Taxi volante elettrico Stellantis/Archer: quattro passeggeri, un pilota e autonomia di 161 kmINVESTIMENTO MILIONARIO Se ciò non fosse abbastanza interessante, il costruttore europeo erogherà fino a 150 milioni di dollari, poco più di 140 milioni di euro di capitale proprio ad Archer, che potrà attingere a tali fondi, a sua discrezione, nel 2023 e nel 2024. Tuttavia, secondo l’accordo, la disponibilità del denaro dipende dal raggiungimento di determinati traguardi. Inoltre, Stellantis ha chiaramente espresso l’intenzione di acquistare azioni Archer in futuro per una strategia che ''consentirà il rapido sviluppo della produzione di aeromobili per soddisfare i piani di commercializzazione di Archer, consentendo al contempo ad Archer di rafforzare il suo percorso verso la commercializzazione aiutandola a evitare centinaia di milioni di dollari di spesa durante la fase di accelerazione della produzione''. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha aggiunto: ''L'approfondimento della nostra partnership con Archer come investitore strategico con piani per aumentare la nostra partecipazione, dimostra come Stellantis stia spingendo per fornire una libertà di mobilità sostenibile, che non si limita alla strada ma arriva fino al cielo''.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/01/2023