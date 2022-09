Stellantis, ai lavoratori un bonus anti-inflazione. In Francia. Per ora

Il carrello della spesa cresce, l'operario e l'impiegato bussano al capo del personale. Il quale, formula la sua proposta. Come strumento di contrasto all'impennata generalizzata dei prezzi al consumo, Stellantis fornirà un supporto economico per un valore fino a 1.400 euro alla maggior parte dei suoi dipendenti in Francia. Paese nel quale, a dicembre, anticiperà inoltre le contrattazioni sindacali sulle condizioni salariali inizialmente previste nel 2023. Sostegni in Francia ma non solo, a quanto pare: nelle prossime settimane, un provvedimento simile potrebbe interessare anche i lavoratori delle fabbriche in Italia.

La fabbrica di Sauchax, la più grande del Gruppo Stellantis in Francia

REGALINI Mitigare, almeno in parte, l'inflazione e l'erosione del potere d'acquisto dei consumatori è una responsabilità che le aziende grandi e piccole si ritrovano oggi a gestire in tutta Europa: la pressione sui prezzi sale, i lavoratori chiedono adeguamenti in busta paga. Al momento, il pacchetto di aiuti proposto da Stellantis consiste nell'accredito una tantum di un bonus monetario e nella possibilità di convertire tre giorni di ferie in straordinari. La paga extra di 1.400 euro verrà riconosciuta a circa il 60% della forza lavoro, mentre una quota del 20% riceverà un sostegno del valore di 1.100 euro. Al 20% dei lavoratori coi guadagni più alti, al contrario, non spetterà nulla. Per la cronaca, la settimana precedente anche Renault aveva offerto ai dipendenti un bonus di 1.000 euro.

CONTENTI A METÀ Per i sindacati transalpini, bene ma non benissimo: secondo Automotive News il CFDT, sigla tra le più moderate in Francia, avrebbe affermato che il bonus una tantum non risolverebbe il problema del calo del potere d'acquisto, e che sono gli stipendi stessi a dover crescere. La richiesta è che i negoziati salariali inizino già ad ottobre.

Lo stabilimento Stellantis di Melfi

AUTUNNO CALDO L'inflazione corre in tutto il Continente, Italia - come ben sappiamo - in primis. Anche al di qua dalle Alpi, tuttavia, presto i dipendenti del Gruppo euroamericano dovrebbero ricevere qualche buona notizia. Un portavoce di Stellantis avrebbe confermato a Reuters come l'azienda stia ''gestendo il tema dei rincari Paese per Paese'' e che avrebbe ''avviato colloqui in Italia nelle prossime settimane''. Nello Stivale, Stellantis e sindacati già stanno per sedersi al tavolo delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi per la maggior parte dei dipendenti, in scadenza a fine anno. I sindacati dovrebbero presentare la loro proposta per il nuovo accordo, anche per gli aumenti salariali, il mese prossimo. Si annuncia una stagione calda.

