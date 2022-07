Militem Magnum Adventure, il pick-up che non deve chiedere mai

Dopo il Ferox-T, Militem presenta il suo secondo modello per il 2022, il Magnum Adventure, pick-up realizzato su base Dodge Ram 1500 e trasformato in un mezzo di lusso con finiture e materiali artigianali. Il mix poco convenzionale tra “muscle car” Made in USA e interni pregiati è la caratteristica principale della gamma Militem, e il nuovo arrivato non è da meno. Il Magnum Adventure è basato sul pick-up Dodge Ram 1500 Laramie Night Edition, sottoposto a numerosi interventi di design per gli esterni, al rifacimento completo degli interni, e a una serie di novità tecniche che riguardano sospensioni, freni, impianto di scarico e cerchi.

Militem Magnum Adventure, vista di 3/4 anteriore

ALLESTIMENTO Gli artigiani di Militem hanno utilizzato la bellezza di 30 metri quadrati di pelle naturale, 1 km di filo da cucito e 200 ore di lavoro per modificare il veicolo originale, che adesso può contare su una serie di novità. Per quanto riguarda l’esterno:

Mascherina anteriore in tinta carrozzeria

Parafanghi Extra Tire Coverage in tinta carrozzeria

Doppio scarico Black Performance

Cerchi in lega Black Edition da 20”

Pneumatici maggiorati All-Terrain 35x12,50 R20

Lift Kit Extreme Performance

Kit sospensioni dedicate

Doppio tetto apribile panoramico

Pedane retrattili

Militem Magnum Adventure, vista laterale

Su richiesta, ogni dettaglio di carrozzeria specifico di Militem può essere in fibra di carbonio. Per quanto riguarda l’interno, abbiamo:

Sedili in pelle fiore e Alcantara

Inserti porta e cruscotto in pelle fiore

Volante in pelle fiore

Tappeti in velluto

Battitacco porte

Tappeto cassone in velluto o in materiale nautico hi-tech

Militem Magnum Adventure, interni artigianali

Le sospensioni pneumatiche del Lift Kit Extreme Performance sono regolabili elettronicamente su cinque livelli, così da viaggiare sempre col medesimo assetto, indipendentemente dal carico, adattandosi allo stile di guida e alla velocità del veicolo. Militem ha poi sviluppato un sistema che permette di aprire e chiudere il copri cassone direttamente dal telecomando.

MAGNUM ADVENTURE Non contenti, i clienti possono anche aggiungere al proprio pick-up anche il pacchetto Adventure, con elementi specifici per il fuoristrada:

Finitura parafanghi antigraffio

Dettagli paraurti anteriore antigraffio

Dettagli cerchi black edition con finitura antigraffio

Dettagli paraurti posteriore antigraffio

Roll-bar con finitura antigraffio

Luci tetto supplementari a LED a scomparsa

Militem Magnum Adventure, il cassone rivestito in legno nautico

DOTAZIONE TECNOLOGICA Come il pick-up da cui deriva, il Militem Magnum offre un sistema di infotainment da 12”, navigatore con mappe di tutta Europa, impianto stereo Harman Kardon e una completa suite di ADAS che comprende la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della carreggiata, l’assistenza al parcheggio, il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise control adattivo e la telecamera a 360°.

MOTORE MONSTRE Il Magnum è spinto dal possente V8 Hemi da 5,7 litri, capace di una potenza massima di 401 CV e una coppia motrice di ben 556 Nm. Il motore monta il dispositivo MDS (Multi-Displacement System) che consente di utilizzare solo quattro degli otto cilindri in condizioni di carico leggero, ed è affiancato da un sistema mild-hybrid eTorque da 48V, capace di garantire una coppia supplementare per 176 Nm. Il cambio è un automatico a 8 rapporti, mentre la trazione integrale è inseribile elettronicamente. L’angolo di attacco è di 23,1°, quello di uscita 27,1°, quello di dosso 28°. Ben 260 mm l’altezza minima da terra. Il Magnum è disponibile a benzina o bifuel benzina/GPL con impianto realizzato da Prins. Da vero pick-up USA consumi ed emissioni: 14,9 l/100km e 352 g/km di CO2.

Militem Magnum Adventure, interni artigianali

COLORI E PREZZI Militem Magnum può essere ordinato in cinque colori: il Diamond Black di queste foto, Flame Red, Billet Silver, Granite Crystal e Ivory Tricoat. Prezzo da 99.850 euro, che diventano 101.240 euro per la versione Adventure. Garanzia completa di 36 mesi o 100.000 km, estendibile a 72 mesi e km illimitati. Lo showroom principale si trova a Monza, con altri tre concessionari a Bologna, Padova e Mantova.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/07/2022