Novità auto

UNA JEEP COME NON TI ASPETTI Ridefinire modelli di fuoristrada iconici Made in USA con artigianalità e gusto italiani. Questa, la mission di Militem, factory del Gruppo Cavauto nata da un’idea del titolare stesso del gruppo Ermes Cavarzan, che in pochi anni si è imposta come brand di nicchia, che punta sulla tecnologia dei fuoristrada a stelle e strisce Jeep miscelata con la cura del dettaglio tipicamente nostrana. Risultato? Modelli che puntano a migliorare il comfort, le performance e l’esperienza di guida a 360°. Il riscontro è stato quasi immediato e Militem ha dato vita a una gamma completa e personalizzata dove l’ultimo arrivato in ordine di tempo è il Ferox-T, ma per il 2022 sono in agenda altre due novità. Reinterpretazione in chiave tailor made del Gladiator Rubicon, altro pezzo grosso - è il caso di dirlo - della gamma Jeep, il Ferox-T è un pick-up omologato autocarro, che ha ben poco da spartire con questo genere di veicoli, spartani e spesso poco accoglienti, anche se adatti ai lavori duri. Conosciamolo insieme.

Nuovo Militem Ferox-T: il cassone rivestito con materiale nautico antiscivolo

Lo schema tecnico è quello collaudato del 4x4 americano, con motore V6 3.6 litri benzina Pentastar da 285 CV di potenza per 353 Nm di coppia, cambio automatico a 8 rapporti, differenziali bloccabili e assali DANA rinforzati. Il Ferox-T è lungo 5,52 metri, largo 2,03 metri e alto 1,95 metri per un peso di circa 2,4 tonnellate. Insomma, non è un peso piuma ma al di là dei freddi numeri che metteremo alla prova in un futuro test su strada, il 4x4 ''italo/americano'' si dissocia dalla tradizione yankee perché rimodella stile e qualità sull’ispirazione dei progettisti di Militem. Più che progettisti, degli artigiani, che hanno creato un’auto robusta ma lussuosa partendo dalle richieste dei clienti, che cercano un brand unico che li possa identificare e rappresentare. Largo, dunque a una moderata definizione estetica, che non snaturi lo stile originale, ma conferisca maggiore energia.

Nuovo Militem Ferox-T: il pick-up è lungo ben 5,5 metri

LUNGA LISTA DI ACCESSORI Di serie o in optional troviamo le carreggiate allargate, il paraurti raccordato ai parafanghi, il pavimento del cassone rivestito con uno speciale materiale antiscivolo di origine nautica, il rollbar che irrobustisce la struttura ma funge anche da elemento estetico e da supporto per la batteria di LED di profondità aggiuntivi montati sopra il tetto. Infine, troviamo il doppio scarico posteriore, le pedane elettrice a scomparsa, dettagli in fibra di carbonio e le pinze dei freni che possono essere verniciate nello stesso colore dei rivestimenti interni. Ma il Ferox-T è ordinabile anche in allestimento Adventure con elementi speciali come le finiture esterne antigraffio, i cerchi in lega leggera neri o lo snorkel.

La personalizzazione del Ferox-T trova libero sfogo in abitacolo, centro di comando del 4x4 trasformato in area ospitality per i cinque passeggeri. La pelle pieno fiore, di serie, è disponibile in 18 colorazioni mentre la più pregiata pelle Nappa offre una selezione di 12 sfumature. Ma troviamo anche la pelle/micorfibra in 15 colorazioni e l’originale tessuto denim. Ci sono le cuciture a contrasto in 20 colori e la bellezza di 28 accessori aggiuntivi, tra i quali i paddle in alluminio sul volante per il cambio automatico, il sistema infotainment Android Auto/Apple CarPlay con display da 8,4'' e il Command Panel per gestire alcune funzioni del Ferox-T, da ritagliarsi su misura il proprio fuoristrada.

Nuovo Militem Ferox-T: l'eleganza degli interni definita dalle mille attenzioni per i dettagli

UN ABITACOLO DI PRIMA CLASSE Il lusso non è un optional a bordo del nuovo arrivato in casa Militem, piuttosto un ingrediente fondamentale per coniugare i bicipiti della Jeep Gladiator con il piacere di vivere a bordo di una macchina elegante e raffinata. Una combinazione piuttosto complessa, ma che la factory italiana è riuscita a ottenere in virtù della sua esperienza.

Nuovo Militem Ferox-T: finiture di pregio come il logo ricamato sul bracciolo

Sulla carta, anche questo inedito modello riscuoterà un buon successo (nella sua ristretta nicchia di facoltosi estimatori), come prima si sono imposte la Hero (su base Renegade), la Ferox e la Ferox Adventure (Wrangler) e il Magnum (RAM 1500). Successo sottolineato dalla graduale espansione del marchio Militem sul nostro territorio e nel mondo con una rete di venditori che dalla storica sede di Monza si è ampliata in altre città d’Italia come Mantova, Padova, Bologna, anche Montecarlo e presto a Firenze e Roma, ma con progetti già avviati in Germania, Olanda, Spagna e altri Paesi, fino agli Emirati Arabi.

Il Militem Ferox-T è già ordinabile con un listino che attacca a 97.490 euro IVA esclusa. Cifra impegnativa, ma giustificata dai contenuti tecnici e dall’artigianalità di questo SUT, Sport Utility Truck, come lo definiscono gli americani, dedicato al tempo libero, all’avventura, ma anche al classico cassa/ufficio.

Nuovo Militem Ferox-T: carreggiate allargate e logo in bella vista sul portellone

Motore V6 benzina, 3.604 cc Potenza max 285 CV Coppia max 353 Nm Cambio automatico a 8 rapporti Trazione integrale con riduttori Dimensioni 5,52 x 2,03 x 1,95 m Consumo medio 12,2 litri/100 km (8,2 km/litro) Massa trainabile 3.500 kg Prezzo da 97.490 euro + IVA

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/09/2021